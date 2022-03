James Rodríguez no hace parte de la nómina del elenco catarí, Al Rayyan, pero eso no indica que no entrene, que no se prepara, a pesar de que se dice que está lesionado.

Las alarmas se habían encendido el lunes, pues James no apareció en el video del entrenamiento de su club.



Según dijeron los fanáticos, el colombiano habría tenido una lesión muscular tras el partido del fin de semana. Sin embargo, en la grabación que el club compartió el jueves sí estuvo Rodríguez.

Hasta el momento, ni el club ni el jugador se han manifestado al respecto. De parte de James, tan solo se conoció una fotografía de su nuevo tatuaje. De lo futbolístico, poco se ha sabido.



La situación preocupa también en Colombia, pues faltan escasos 13 días para los últimos juegos de la Selección en las eliminatorias al Mundial.



James publicó una foto, acompañada por un escrito que dice: “Dándole el domingo”. En la imagen se le ve en pantaloneta, sin camiseta y muy alegre.



