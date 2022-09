James Rodríguez apareció en la Selección Colombia en 2011 y se convirtió en un jugador clave durante el ciclo de José Pékerman. Participó en las dos clasificaciones a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y se convirtió en el máximo goleador del equipo, contando solamente partidos oficiales (19, 11 en eliminatoria, 6 en la Copa del Mundo y 2 en Copa América).

Muchos hinchas consideran a James el mejor jugador de la historia de la Selección y no olvidan su actuación en Brasil, donde fue el goleador del Mundial y donde anotó el tanto que le valió el premio Puskas.

El primer gol de James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil-2014 fue elegido como el mejor del año. Foto: Mauricio Moreno /CEET

Pero el James de los últimos años no ha sido el mismo e, incluso, acaba de pasar una racha de seis meses sin jugar en el Al Rayyan, un club al que tuvo que pagarle, según versiones de prensa, cinco millones de euros para poder fichar con el Olympiacos, de Grecia, con el que podría debutar este domingo: está convocado para el juego contra el Aris Salonica.



James solamente ha jugado 21 minutos en los últimos seis meses y por eso, cuando Néstor Lorenzo dio su primera lista de convocados a la Selección, sorprendió que su nombre estuviera, así como los de la gran mayoría del equipo que no pudo clasificar a Catar 2022.



“James le ha dado mucho al fútbol colombiano. Hablamos y lo noté con ganas de estar y brindarse de lleno a la Selección. Me convenció. En el inicio de un proceso es importante tener jugadores con ese compromiso y esas ganas. Contento con el cambio porque va a estar feliz”, declaró Lorenzo.

¿Está bien que hayan convocado a James Rodríguez?



Entre los calificativos que suscitó la convocatoria de James apareció “inexplicable”. ¿Es tan así? EL TIEMPO consultó con varios de los técnicos que pasaron por la Selección Colombia de mayores.



“Uno tiene que respetar las decisiones del entrenador. Cada uno de los colombianos se cree entrenador y cada entrenador tiene sus argumentos”, dijo Javier Álvarez, seleccionador nacional entre finales de 1998 y enero de 2000. “Nadie puede olvidar que James es el único colombiano que fue goleador de la Copa del Mundo. Hoy la globalización hace todo más fácil, pero no puedo dar un juicio criterioso de su rendimiento, pero es un gran jugador”, agregó.

Javier Álvarez, extécnico de la Selección Colombia. Foto: Dimayor - Vizzor Image

En su paso por la Selección, Álvarez hizo famosa la frase de “el aquí y el ahora” cuando debía armar sus convocatorias, algo que, por el momento que vive, con cambio de club incluido, no aplica hoy para James.



“El aquí y el ahora es muy importante porque es el momento. El rendimiento de los seres humanos cambia en el tiempo, pero también, cuando un entrenador tiene ya una relación con un jugador, porque se conocen y han compartido, como pasa aquí, también existe más facilidad de comunicación, de hacerle ver qué es lo que quiere que haga James en la cancha”, explicó Álvarez.



“No veo nada malo; al contrario, veo lo positivo y un entrenador tiene que procurar hacer el mejor equipo con los argumentos más poderosos. El entrenador elige, para eso está ahí”, insistió.

'James no está lisiado, puede correr, puede jugar'

Luis Augusto García, técnico de la Selección Colombia en dos etapas (1991 y 2000-2001), fue enfático en asegurar que la convocatoria de James es un acierto de Lorenzo.



“A mí me parece extraordinario que lo llame, no he visto que esté lisiado, que no pueda correr, que no pueda jugar. Lo que despierta es cierto rechazo de algunas personas, por envidia. El 90 por ciento de los periodistas no jugaron fútbol”, dijo el Chiqui. “James fue goleador del Mundial, está activo”, añadió.

Luis Augusto García, extécnico de la Selección Colombia. Foto: Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO



García cree que es positivo que acerquen a James a la Selección en este momento de su carrera, en el que necesita confianza. “Depende de muchas cosas. Esa invitación es porque lo quieren ver, lo quieren tener, ver cómo está. Eso es muy sano, hay que respaldar al técnico y aceptarlo. Por qué lo llamó, eso solo lo sabe el técnico, pero desde mi punto de vista, esto le aporta muchas cosas”, aseguró.

Pinto le exige mucho más a James

A diferencia de Álvarez y de García, Jorge Luis Pinto, técnico de la Selección entre 2007 y 2008 y el entrenador colombiano que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo (cuartos de final en Brasil 2014, con Costa Rica), cree que la convocatoria de James en este momento no es conveniente.



“James es bienvenido a la Selección porque es un jugador con mucha capacidad y un hombre de gran nivel, pero tiene que prepararse, y la primera preparación que debe tener es jugar”, le explicó Pinto a EL TIEMPO. “Yo, personalmente, si jugara, lo vería y lo llamaba, pero hoy no es oportuno, de alguna forma es un irrespeto para otros jugadores que se matan por llegar a la Selección, no es correcto”, agregó.

Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección Colombia. Foto: Hector Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO



En plena etapa de cambio, Pinto cree que James necesita más la adaptación al Olympiacos que un llamado a la Selección. “Es el momento deportivo que vive, le conviene más quedarse allá. Si el entrenador quiera hacer integración de grupo, que vaya allá, ahora tendría que darles el espacio a los nuevos”, puntualizó.



Eduardo Lara, técnico de la Selección de mayores entre 2008 y 2009, conoce bien a James, pues lo tuvo en la Selección sub-20 que fue local en el Mundial de 2011.



Lara cree que Lorenzo quiere tener cerca a James en un momento complicado del jugador. “Es una decisión del técnico, es el que lo conoce en este momento, quiere palparlo, quiere tenerlo cerca del grupo, ya habría que preguntarle directamente al profesor Lorenzo cuáles son las intenciones. En este momento, James está saliendo de su club en Catar, está llegando a una nueva liga”, expresó.

Eduardo Lara, extécnico de la Selección Coliombia. Foto: EFE



La experiencia y motivación para los nuevos podría ser uno de las razones de la convocatoria de James, según Lara. “En la parte futbolística, todos sabemos lo que James puede dar, en este momento está sin ritmo. Pero hay que ver si lo trae para darles realce a los nuevos, que lo puedan palpar a él y a los jugadores grandes y se den cuenta cuál es el ambiente que se vive en la Selección”, señaló.



Leonel Álvarez fue el entrenador que hizo debutar a James en la Selección mayor, en octubre de 2011, en Bolivia. Antes de conocerse su convocatoria, el hoy técnico de Águilas Doradas esperaba que el cambio de club le ayudara a James. “Lo de Grecia no es lo ideal para una clase de jugador como es él, pero es un avance, ojalá tengamos la dicha de volverlo a disfrutar, que recupere su nivel, tenga salud y pueda adaptarse a un fútbol de otra dinámica”, le dijo Álvarez al VBar Caracol.



James no es el mismo de 2014, pero ahora hay que buscar cuál puede ser su aporte a la Selección. en un momento de cambio para él y en el que Colombia debería estar trazando su futuro. Por ahora, el guiño es al pasado.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc