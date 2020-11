Con James también pierden: Manchester United venció 1-3 al Everton

Ni con el regreso de James Rodríguez el Everton puede levantar cabeza. El colombiano no tuvo una gran actuación en el partido que Manchester United se tomó un respiro en la Premier League y terminó imponiéndose por 1-3.



Después de dos derrotas consecutivas, el Everton de Carlo Ancelotti, quinto con 13 puntos, aspiraba a enderezar el rumbo y recuperar las sensaciones de los cinco primeros partidos de liga, pero el United de Ole Gunnar Solskjaer, decimoquinto con 7 (con un partido menos), estaba todavía más necesitado.



La igualdad sólo duró 19 minutos en el Goodison Park sin espectadores. En el 19 Dominic Calvert-Lewin sirvió al brasileño Bernard, que marcó de tiro raso desde el borde del área



Seis minutos después Bruno Fernandes empató de cabeza y en el 32 el propio jugador portugués adelantó al United.



Los esfuerzos del Everton durante toda la segunda parte resultaron inútiles, y ya en tiempo de descuento (m.95) Edinson Cavani sentenció con un disparo raso que se coló junto al palo izquierdo de Jordan Pickford.



Los Diablos Rojos doblegaron, al fin, al Everton después de no haberlo conseguido en sus tres confrontaciones anteriores, y el equipo de Ancelotti y del colombiano James Rodríguez prolonga su crisis de resultados después de su excelente comienzo de campeonato.



El técnico italiano, exentrenador del Real Madrid, no perdía tres partidos de liga seguidos desde 2006, cuando dirigía al Milán.



EFE