James Rodríguez vuelve a tener un abrupto final en el club de turno. Este jueves se confirmó su salida del Olympiacos, en medio de versiones de una crisis interna, discrepancias, dificultades en el proceso de renovación y el interés aparente de otros clubes.



(Lea además: James Rodríguez deja al Olympiacos de forma inmediata)

"Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré miembro y recibida en la familia de Olympiacos y el gran puerto Pireo. Le deseo todo lo mejor a Olympiacos y mucho éxito en el futuro. JR10", esxcribió James en sus redes sociales.



El elenco griego confirmó que las partes llegaron a un acuerdo y que el volante se va del equipo



"OLYMPIACOS FC y @jamesdrodriguezhan decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia 'rojiblanca'. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro", escribió la escuadra en redes sociales.

Foto: Twitter Olympiacos

¿Por qué se va?

La salida de James Rodríguez se venía cocinando. Ya desde hace algunas semanas empezó a rugir el rumor de su marcha, primero por la situación de su renovación que estaba empantanada.



Pero una serie de factores generaron la detonación. Los medios griegos le han segundo la pista al caso y han revelado desde el fin de semana situaciones anormales que llevaron a este divorcio.



(Lea además: La inestabilidad de James Rodríguez, su gran dolor de cabeza)

Primero, la lesión de un mes que sufrió el jugador y le quitó ritmo de competencia, pese a que estuvo con la Selección Colombia y no jugó el segundo amistoso en Asia contra japón.



Luego presentó la salida de Michel, el técnico español que le había dado toda la confianza al colombiano. En el cargo quedó José Anigo quien puso a James de titular en el clásico contra Panathinaikos.

James Rodríguez (centro), en un calentamiento del Olympiacos. Foto: Twitter: @olympiacosFC

Pero a james no le fue bien, de hecho la prensa griega le hizo serias críticas y recopiló el bajón que mostró en el último tiempo luego de un arranque de año especial. El DT lo sacó para la segunda parte, un detonante.



El periodista griego Nikos Kotsis informó los datos claves de la decisión tomada y agrega que la decisión de James a esa decisión del DT no fue la más acorde. Al parecer James se molestó.

Οσα έγιναν στο ντέρμπι του @olympiacosfc στη Λεωφόρο, δεν μπορούσαν να γίνουν ανεκτά. Οι σταρ, πρέπει είναι τέτοιοι & λόγω της συμπεριφοράς τους & του σεβασμού στην ομάδα & τον συμπαίκτη. Ο Χάμες έκανε λάθη. Την Κυριακή & τις επόμενες ημέρες, το τερμάτισε.https://t.co/CdQg5fhhew — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) April 13, 2023

El lunes, en el entrenamiento, el DT le habría pedido a James que se disculpara por su reacción con el resto del grupo, pero James, según esta información, no lo hizo y por el contrario se retiró.



Para colmo, James no se presentó a la práctica del día martes. Un desafío directo al cuerpo técnico y la directiva. James no a`parece en la nómina para el partido del miércoles contra el AEK Atenas, en la Copa.



El club anuncia la decisión de su salida este jueves.

Otro datos revelados

James Rodríguez. Foto: Twitter Olympiacos

El medio Sport 24 publica una nota en su portal web analizando la slaida y comentando pormenores del divorcio.



Señala que con James los directivos no querían dejar "el jugador se convirtiera en una serie durante otro mes en los medios, es decir, hasta el final de la temporada", por cuenta de su eventual renovación.



Pero además, indican en el medio: "Los rojiblancos no han estado contentos con la imagen del centrocampista colombiano en los dos últimos meses. Quejándose constantemente de molestias en la pantorrilla y los isquiotibiales, se perdió partidos importantes como el derbi con el Panathinaikos en Georgios Karaiskakis por el campeonato, el primer partido de la Copa griega Novibet con el AEK en Nueva Filadelfia y el partido con el Aris en Faliro por los play-offs".



Otro punto fue la situación con el nuevo DT y el anuncio que este hizo el fin de semana. "El Olympiacos quiere que los jugadores jueguen en el equipo con todo el corazón, el alma y el cuerpo, como hace Valbuena, y eso no lo han visto en los últimos meses de parte de James... La afirmación de Anigo en sus declaraciones tras la revancha con el AEK en la Copa Novibet de Grecia no fue casual: 'Los que vengan aquí deben tratar al Olympiacos como un gran club europeo y jugar siempre al 100%' ".



Segñun SPort 23, en el club no estaban convencidos de que el delantero colombiano hiciera esto, entonces, se cuestionaron activar la renovación.



"Por otro lado, James sintió que ya no era la primera opción. Y un jugador de tanta calidad, personalidad y actuaciones de primer nivel en el fútbol no se lleva esa carga fácilmente", puntualiza el medio. .



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

