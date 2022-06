James Rodríguez sigue siendo protagonista de noticias relacionadas con todo tipo de temas alejados del fútbol.

El '10' de la Selección Colombia, quien hasta el momento sigue siendo jugador del Al Rayyan de Catar, pasa sus días de descanso en Miami, Estados Unidos. Según versiones extraoficiales, su llegada a la Major League Soccer, la primera división del fútbol de EE. UU., podría darse en los próximos meses. Sin embargo, nada se ha confirmado.



A la espera de que se esclarezca su futuro deportivo, James está en el epicentro de los medios de entretenimiento debido a que tendría una nueva relación amorosa. La mujer implicada sería una reconocida actriz colombiana que se separó hace poco tiempo.



'Es un amor secreto'

James Rodríguez y Kimberly Reyes Foto: Tomada de Instagram

De acuerdo con 'Mary' Méndez, del programa 'La Red', de 'Caracol TV', a James Rodríguez lo han visto en varios escenarios con la actriz y modelo Kimberly Reyes.



Conforme reportó Méndez, James Rodríguez y Kimberly Reyes hablarían por teléfono varias veces al día. Eso sí, aclaró la presentadora, “Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”.



Además, según Méndez, "No hay publicación de la cuenta de Instagram Kimberly en la que no haya un 'like' de Rodríguez".



KImberly Reyes anunció hace escasos días su divorcio con Federico Severini. James, por su parte, no ha tenido una relación formal pública desde que terminó con la venezolana Shannon de Lima.



