James sería una de las 'ovejas negras' de Zidane en el Real Madrid

En mundo del fútbol está detenido, al igual que el de la gran mayoría de los deportes en todo el planeta, como consecuencia de lo que ha dejado esta pandemia del coronavirus, que ha afectado a gran parte de la población. Y aunque todo esté quieto, el nombre de James Rodríguez sigue figurando en los diferentes medios.

Mientras el volante colombiano continúa en cuarentena y entrenándose de manera individual en su casa en Madrid, los rumores sobre su actualidad en el Real Madrid siguen apareciendo. Cada semana aparecen rumores de posibles destinos para el futbolista, pero esta semana apareció una versión aún más fuerte: James estaría en una lista negra en la plantilla de Zinedine Zidane.



Según el reconocido portal Marca, Dani Ceballos, ahora en el Arsenal; Álvaro Morata, hoy en el Atlético de Madrid; Mateo Kovacic, que está en el Chelsea, y James, junto a Gareth Bale, quienes se mantienen en la plantilla del Real Madrid, fueron llamados "las ovejas negras".



"Son varios jugadores 'top' los que se le han ido de las manos al técnico a pesar de su gran gestión del vestuario. Jugadores importantes de primer nivel en los que había un gran interés deportivo para que continuasen pero que Zidane no ha podido retener ni tampoco exprimir todo su potencial", asegura la publicación.

Zinedine Zidane gana 1,4 millones de euros. Foto: AFP

Esta afirmación llega y habla de escenarios en los que los futbolistas y el entrenador han tenido difíciles momentos en los que se ha perdido el trabajo mancomunado por decisiones que los jugadores no han podido aceptar y terminan tomando posiciones de "rebeldía".



En el caso de James, según Marca, al colombiano no le gustaba el papel secundario que le daba Zidane y por eso decidió irse al Bayern Múnich para tomar un segundo aíre en su carrera deportiva. "No soportaba su condición de suplente, de miembro del 'plan B' de Zidane y no dudó en hacer la maleta rumbo al Bayern", añade.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Real Madrid

Según cuenta, el regreso del colombiano al Real Madrid se dio porque desde la directiva consideran que James es un jugador "galáctico" y de mucha calidad que le vendría bien al equipo y por eso se quedó. Sin embargo, una vez más fue perdiendo protagonismo esta temporada.



"Esta temporada James regresó, se quedó ante la falta de un acuerdo para volver a salir en verano y se ha visto que, entre unas cosas y otras, la mezcla Zidane-James no funciona", concluye la nota.



Por ahora, todo son especulaciones y los jugadores siguen haciendo trabajos especiales desde sus casas para no perder la forma física y volver a ponerse a la orden de Zidane cuando se decida volver a las prácticas y se reactive el fútbol.



