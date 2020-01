¡Atención!: nueva revelación de Zidane sobre James Rodríguez

James Rodríguez parece borrado del Real Madrid. No juega, no es suplente, no ha estado en las convocatorias, incluso, para partidos que no le generen al club un desgaste.

Zinedine Zidane, el técnico, ha estado distante del tema, pero este martes en la conferencia de prensa se refirió nuevamente al momento del jugador cucuteño.



“Cuento con James y Bale, el otro día no fueron a jugar por pequeños problemas físicos, pero ahora sí están disponibles”, señaló.



Real Madrid jugará este miércoles contra Unión de Salamanca por la Copa del Rey.

James Rodríguez, en los últimos días, se le ha visto en los videos de los entrenamientos de la escuadra madridista, pero no ha sido tenido en cuenta por Zidane.



Deportes