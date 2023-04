James Rodríguez desató una 'bomba' informativa este miércoles cuando se confirmó su salida del Olympiacos antes de terminar la temporada en Grecia.



(Le puede interesar: James Rodríguez: ¿cuáles son las opciones para su futuro?)

"Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré miembro y recibido en la familia de Olympiacos y el gran puerto Pireo. Le deseo todo lo mejor a Olympiacos y mucho éxito en el futuro. JR10", escribió James en sus redes sociales.



El elenco griego confirmó que las partes llegaron a un acuerdo y que el volante se va del equipo



"OLYMPIACOS FC y @jamesdrodriguezhan decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia 'rojiblanca'. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro", escribió la escuadra en redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez. Foto: Twitter Olympiacos

Sobre su salida, el periodista griego Nikos Kotsis informó los datos claves de la decisión tomada y dice que la decisión de James a esa decisión del DT no fue la más acorde. Al parecer James se molestó.



(Lea además: James Rodríguez: así se cocinó el abrupto divorcio con Olympiacos)



El periodista señala que el lunes, en el entrenamiento, el DT le habría pedido a James que se disculpara por su reacción con el resto del grupo, pero James, según esta información, no lo hizo y por el contrario se retiró.



Para colmo, según esta misma versión, James no se presentó a la práctica del día martes. Un desafío directo al cuerpo técnico y la directiva. James no a`parece en la nómina para el partido del miércoles contra el AEK Atenas, en la Copa.

La versión de James

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez se va del Olympiacos de Grecia. Foto: Twitter: @olympiacosFC

Este mismo viernes, el periodista Eduardo Luis, de Win Sport, afirmó que habló con James a través de un cruce de chats.



Agrega que le preguntó concretamente a James por los motivos de su salida, luego de las versiones que surgieron desde Grecia.



"¿Que pasó y por qué sin terminar la temporada?", le preguntó Eduardo y James le contestó:



"Tú sabes cómo es la cosa. Acabamos mutuo acuerdo porque debo resolver temas personales que desde Grecia no puedo gestionarlos, así que todo eso es chisme".



Así las cosas, James desmiente por completo la información que han manejado los medios griegos sobre aparente malestar del colombiano y su marcha del entrenamiento.



Aunque otros medios, como Sport 24, informan que la dirigencia de Olympiacos sí venía replanteándose la posibilidad de activar la renovación del contrato por lesiones y rendimiento.



Además, señalan las palabras del DT el miércoles cuando dijo "Los que vengan aquí deben tratar al Olympiacos como un gran club europeo y jugar siempre al 100%", agregando que "Los rojiblancos no estaban convencidos de que el delantero colombiano hiciera esto",



Por ahora James queda sin equipo y crecen las versiones sobre la opción de que vaya al fútbol de Turquía.



DEPORTES

Más noticias de deportes