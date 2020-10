Esta es la razón por la que James no jugará contra el Newcastle 

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó que el colombiano James Rodríguez será baja del club este fin de semana para el partido contra el Newcastle en la Liga Premier.

Ancelotti confirmó que James no está en nómina de viajeros para enfrentar este domingo el Newcastle, en la séptima fecha del torneo inglés.



Es la confirmación de que el estado de salud del cucuteño no es el mejor. Viene con un problema desde el juego contra el Liverpool que casi lo saca del partido contra el Southampton.



"Tiene un pequeño problema, necesita descansar y estará disponible para el próximo partido", dijo el DT.



Según Marca de España, James tiene un testículo inflamado, tras un fuerte golpe del balón en esa parte del cuerpo, en el partido clásico con los reds.



Además de James, no estarán contra el Newcastle Seamus Coleman, Richarlison y Lucas Digne, pero sí viajarán Jonjoe Kenny y Jarrad Branthwaite.

