James, uno de los más fauleados en la Premier League

Si a James le duele una pierna, un tobillo, una mano o una uña, hay alarma en el Everton y en la Selección Colombia. Es inevitable, no es para menos. Sobre todo ahora, cuando James al fin está alcanzando su nivel, siendo protagonista en la Liga Premier con sus asistencias de lujo, sus goles y sus pases claves. Por eso, las palabras del técnico Carlo Ancelotti, revelando que James está golpeado y no juega este domingo contra el Southampton, generan algo de preocupación, o de nervios o de angustia.

No hay certeza de si es grave o no, ni de dónde es que le duele (si la pierna, el tobillo, la mano o la uña) ni de dónde fue exactamente que le pegaron. No se sabe cuánto tiempo tendrá de ausencia. Si es por precaución o si en realidad hay alarma. Lo único que se sabe de manera oficial es que recibió un fuerte golpe en el partido contra Liverpool y que se lo propinó Virgil van Dijk, eso dijo Ancelotti.



El férreo defensor holandés, el mismo que luego se fue lesionado, pasó como un camión sin frenos y se llevó por delante al colombiano cuando no iba ni un minuto de juego. Todo Van Dijk contra el pobre James, contra su pobre pierna izquierda, que parece ser la que soportó la estrellada.



James estuvo unos segundos en el piso, se quejó, luego se levantó y siguió como si nada le doliera, incluso recibió más faltas, en total fueron cuatro en los 90 minutos. Es decir que James jugó dolorido casi todo el partido, si no es que el dolor se le despertó después de toda la exigencia.



El caso es que no estaría disponible. No para el domingo, cuando Everton enfrenta al Southampton en la sexta jornada de la Liga Premier. Sería su primera ausencia en la competición desde que llegó al Everton. Algunas fuentes de información en Inglaterra señalan que su golpe no sería de gravedad, que su ausencia es de precaución y no de preocupación. Pero, como se trata de James volviendo a ser James, cualquier dolorcito preocupa, sobre todo si se piensa que la eliminatoria para el Mundial está esperando a menos de un mes.

Las lesiones fueron su karma (algunos de sus karmas) en el Real Madrid. De hecho, cuando arrancó la temporada anterior, jugando y destacándose y demostrando que quizá sí iba a ser protagonista para Zidane, se lesionó, y hasta ahí llegó su entusiasmo. Lo que se espera es que esta vez el frenón no lo afecte. Que esta vez no le duela ni el soleo, ni el gemelo ni las rodillas. Que esta vez no sea grave. Eso sí, hay que tener en cuenta que James lleva acumulados 676 minutos en la temporada, contando Liga, Copa y eliminatoria, y eso que venía de la total inactividad en el Real Madrid, y que en Inglaterra le están pegando.



¿Le pegan más?

James Rodríguez fue muy seguido por los jugadores de Liverpool. Foto: Efe

James lleva cinco partidos en la Liga Premier y ha recibido 15 faltas. En todos los partidos alguien lo ha atendido, con más o menos fuerza. Lo cierto es que la marca que recibe es férrea. Arrancó recibiendo dos golpes contra Tottenham, y como ese día deslumbró, al siguiente ya recibió tres. En el partido contra Brighton aguantó cinco faltas. Y ya contra Liverpool no le querían dar un centímetro de espacio. Que no tuviera libertad parecía ser la orden, que lo atajaran y lo ablandaran. Y por eso en menos de un minuto ya le había pasado por encima ese tractor.

James está entre los futbolistas que más faltas reciben en el arranque del campeonato inglés. Solo dos faltas menos que el más golpeado, que es Diangana, del West Bromwich Albion, y solo una menos que Mané, el habilidoso atacante senegalés del Liverpool. Es, además, el jugador del Everton que más faltas ha recibido, por encima de Richarlison (14) y del goleador Calvert-Lewin (7), por hablar de sus compañeros en el tridente ofensivo. Y si se lo compara con algunas estrellas del fútbol inglés, pues Pogba ha recibido 7; Harry Kane, 5, y Sterling, 5...



¿Que si en Inglaterra le están pegando más que en otras ligas? Difícil tener esa certeza. Pero lo que sí muestran las estadísticas es que la de Inglaterra tiene el menor promedio de falta cometidas entre las cinco grandes de Europa, siendo la española la que ocupa el primer lugar, con un promedio de 13,8 faltas por partido, contra 11,8 de la Premier.



Pero ojo que el jugador más golpeado en Italia, una liga que por historia es fuerte en la marca, es Junior Messias, del Crotone, con 14 faltas recibidas. Es decir, una menos que James. Y el más golpeado en Alemania es Gio Reyna, del Dortmund, con 13. Y en España, Messi, por citar al mejor de todos, ha recibido 11 faltas, 4 menos que el colombiano.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET