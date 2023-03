La novela de James Rodríguez en el Olympiacos no termina. Lleva casi un mes sin jugar debido a una lesión y todo indica que está listo para volver a las canchas, pero…

El partido contra el AEK, que fue aplazado por la tragedia del choque de dos trenes que dejó heridos y muertos en Grecia, fue aplazado.

(¡Linda Caicedo hace historia! Vea su primer gol con el Real Madrid)

(Aparece exnovia de Piqué y agrava polémica por Shakira: 'Nos tenemos que ayudar')

Habló el DT



La organización del torneo señaló que el juego se disputará el 12 de marzo y se conoció que el volante podría estar listo para jugar.



“James ha estado entrenando solo durante tres días. Se unirá al equipo el lunes. Por tanto, su participación contra el AEK es segura”, dijo el DT, Michael Salgado.



Sin embargo, no todo está confirmado. El portal ‘To10′ dijo que el cucuteño está bien, pero no jugaría porque no tiene ritmo de competencia.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Twitter: @olympiacosFC



El juego contra el AEK es clave en el rentado, por eso Míchel, que sabe que James ha mejorado no lo tendría en cuenta porque, dijo: “Necesita ritmo y entrenamiento”.



“El cuerpo técnico optó porque tanto el centrocampista del Olympiakos como Gary no participaran en la parte final del programa, que incluía dobles, por lo que aún no estarían involucrados en los entrenamientos de contacto”, precisó el medio.

(Shakira y Bizarrap sorprenden con otra locura: dardos a Piqué, video)(Estrella de la NBA, protagonista de espectacular tiroteo contra ladrones, video)