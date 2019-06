El sacrificio que haría el Napolés para fichar a James Rodríguez

El presidente del Napolés, Aurelio De Laurentiis, ha hablado este miercoles en ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ e hizo oficiales dos amistosos con el Barcelona en agosto, confirmó los rumores sobre la llegada del colombiano, cuyo ‘sí’ al proyecto Azzurro fue adelantado por el diario AS el pasado 1 de junio.

“James Rodríguez es un deseo de Carlo Ancelotti, no sé si responde al 100% a nuestras exigencias de juego, pero no podemos dudar del talento y de la profesionalidad de este jugador. Voy a responsabilizar al técnico: ya que lo desea mucho, y ya lo tuvo en otros equipos y sabe lo que vale, yo dije ok, va a ser carísimo, pero vayamos adelante: si hay que hacer un sacrificio, se hace. Uno podemos hacerlo”.

El máximo mandatario Azzurro definió a Lozano una alternativa a James, que ya se ha convertido en la“Estamos encontrando una solución con nuestro amigo Jorge Mendes, si no la encontraremos hablaremos con Raiola para fichar a Lozano.



Fichar a ambos en este momento es complicado, tenemos a muchos jugadores y hay que tutelarlos. Antes debemos vender, y luego podremos fichar”.