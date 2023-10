James Rodríguez: ¿nuevo amor? Ella es la despampanante modelo con la que lo relacionan

El rumor nació en Argentina y ya es viral en Colombia: el futbolista James Rodríguez, símbolo de la Selección Colombia y jugador del Sao Paulo de Brasil, estaría iniciando una relación con una cantante argentina: ‘La Joaqui’.



Puede ser de su interés: Selección Colombia: nuevos detalles de la que sería la nueva camiseta

Así se especuló luego de que la artista revelara que se está dando la oportunidad con un futbolista al que ella recuerda desde los 15 años; que ya almorzaron juntos y se besaron en una cita inolvidable. Y se genera la pregunta: ¿quién es ‘La Joaqui’? La mujer que sería la nueva ilusión de James.





Joaquinha Lerena De La Riva es su nombre. Nació en Mar del Plata y tiene 28 años (cumplirá 29 el próximo 24 de octubre). Es cantante, compositora y actriz.

La 'Joaqui' habló en el programa argentino PH, Podemos Hablar y confirmó la relación que está iniciando con un futbolista: “A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. No quiero decir quién es, todavía me estoy conociendo”.

Y agregó: “Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, agregó en su anécdota. Lo que más la cautivó fue la respuesta que el jugador le dio ante esa pregunta: “Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”.

Sus palabras dejaron en el aire que el jugador al que se refiere es James Rodríguez. El colombiano cumple algunas características y pistas que dio la cantante.

DEPORTES

Con información de Futbolred

Más noticias en EL TIEMPO