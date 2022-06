“Pase lo que pase, qué bueno es ver el fútbol del Tolima . Intensidad siempre adelante, ritmo de pase y siempre con un propósito. Gran final estamos viendo”, escribió James Rodríguez hace menos de 24 horas en su cuenta de Twitter, lo que hacía pensar que estaba en Colombia, siguiendo la final de la Liga minuto a minuto.

Pase lo que pase, que bueno es ver el fútbol del @cdtolima . Intensidad siempre adelante, ritmo de pase y siempre con un propósito. Gran final estamos viendo. — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 27, 2022

Y sí, Rodríguez seguramente no se perdió detalle del compromiso que perdió su querido equipo ibaguereño. Pero aparentemente no lo hizo desde territorio nacional sino desde Europa, el continente al que quisiera regresar a jugar.



Ahora, parece que el deseo está cerca de ser realidad. O al menos así lo lo aseguró el periodista de ESPN, Martijn van Zijtveld, quien dijo que el zurdo está en Eindhoven (Países Bajos) nada menos que haciendo exámenes médicos para firmar con el gran club de la ciudad.



¿James ya tiene nuevo equipo?

“Personalmente puedo reportar que James Rodriguez estuvo en el centro físico donde el PSV Eindhoven hace todas sus revisiones", dijo el comunicador de la reconocida cadena deportiva en sus redes sociales este domingo.

Op persoonlijk titel kan ik melden dat James Rodriguez zojuist bij de fysio was waar PSV alle keuringen doet. Tovert Marcel Brands deze daadwerkelijk uit z'n hoge hoed? #PSV #JamesRodriguez — Martijn van Zijtveld (@mvanzijtveld) June 27, 2022

"¿Marcel Brands podrá realmente sacar este de su sombrero?”, preguntó van Zijtveld en su mensaje.



¿Quién es ese Brands? Era el director deportivo de Everton cuando Carlo Ancelotti se empeñó en llevar a James al club británico. Brands, dicho en términos prácticos, fue quien hizo posible la salida gratis del jugador del Real Madrid. La crisis del equipo en el que aún sigue Yerry Mina se cobró la cabeza de este directivo, quien acabó en el PSV nuevamente en el rol de responsable de los movimientos y fichajes y quien se habría contactado con el colombiano para llevarlo como reemplazo de Mario Gotze, quien se fue al Eintracht Frankfurt alemán.



Esta última opción fue confirmada en su momento por el diario 'De Telegraaf', el primero en hablar del interés por el creativo suramericano.



Así que James tendría entonces una muy poderosa razón para negarse a llegar a Botafogo de Brasil, que habría ofrecido 5 millones de dólares por sus servicios. Su plan real ha sido siempre regresar a Europa y podría hacerlo a PSV, equipo que garantiza competencia europea y títulos locales y que vería con buenos ojos un talento como el del zurdo.



Claro, falta todavía estar de acuerdo con Al Rayyan, que lo tiene atado hasta julio de 2024, pero pagando la cláusula, que no parece exagerada, y contando con que el jugador no está dispuesto a regresar a Catar, el negocio no sería tan complicado.

La foto enigmática del 'tiempo' de James

Minutos después de que cogiera vuelo la información de su posible llegada a Países Bajos, Rodríguez publicó una fotografía en la que la descripción con un logo de un reloj de arena se presentó como un enigma.

