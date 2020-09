¡Confirmado, James Rodríguez, nuevo jugador del Everton!

Se acabó la novela de James Rodríguez, quien es nuevo jugador del Everton de Inglaterra, tras confirmarse su salida del Real Madrid.

El futbolista colombiano hará parte de este club en el que milita su compatriota, Yerry Mina, con el objetivo de darle una mano al club que manera desde la parte técnica el italiano, Carlo Ancelotti, quien siempre ha confiado en sus capacidades.



"El Everton ha fichado al creador de juego colombiano James Rodríguez procedente del Real Madrid con un contrato de dos años, con opción al Club por tercera temporada", dice el club en su comunicado.



Termina así otro paso de James por el Real Madrid, elenco en el que pocas opciones tuvo de figurar en el último tiempo bajo el mando del técnico francés, Ziedine Zidane, quien no contó con él.



La llegada del cucuteño al Everton se da por el pedido de Ancelotti, quien fue el técnico que lo podio en el Real Madrid, tras la actuación de James en el Mundial de Brasil de 2014.



Luego, cuando Rodríguez la pasaba mal en sus primeras campañas con el Real Madrid, Ancelotti lo llevó al Bayer Múnich, equipo alemán en el que rindió hasta que el italiano estuvo al frente.



Una vez Ancelotti salió, James volvió a verse solo, no tuvo un buen rendimiento, el Bayern Múnich no hizo efectiva la opción de compra y tuvo que regresar a España.



Sin embargo, James no las tuvo todas consigo. Discrepancias con Zidane, falta de minutos en el campo de juego y algunas lesiones lo conminaron a ser suplente, a no ser tenido en cuenta y por eso optó por buscar su salida.



Varios fueron los clubes que pugnaron por él. Se habló de la posibilidad de ir al Manchester United, Altético de Madrid, luego sonó para Juventus, Inter y Lazio de Italia, pero finalmente firmó con el Everton.

