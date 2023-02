Desde su llegada al Olympiacos y a la liga de Grecia, James Rodríguez ha destacado por encima de todos los demás jugadores por su calidad ya demostrada en los equipos más reconocidos de Europa, como lo fue en el Real Madrid.



No solo sus compañeros y entrenadores han quedado deslumbrados por su mística futbolística, sino también una de las mayores leyendas del equipo Panathinaikos -principal rival de James en la Super liga de Grecia-, Giorgos Donis.

Cuenta con un gran palmarés en el fútbol griego: fue campeón siete veces con el club deportivo de Atenas. Desde 1993 hasta 1996, llegó a ser campeón de todas las competencias que tiene el fútbol griego.



Este ícono del fútbol griego habló de cómo James influye en su equipo y en la liga: “La mayoría de la gente estaba decepcionada de James en Qatar, donde pregunté y no me dijeron lo mejor. Pero parece que Olympiacos le dio motivación y ganó mucho con un futbolista de mucha calidad”, comentó el ex futbolista, actual entrenador del Al-Fateh en el fútbol de Arabia Saudi, a ‘Sport24’.



(Siga leyendo: 'Estoy consternado': duro relato de jugador colombiano tras terremoto en Turquía).



Poco tiempo después de su ingreso al equipo, James Rodriguez fue nombrado jugador del mes de octubre y ya ha disputado 16 partidos dando como fruto de su continuidad 3 goles y 5 asistencias.

Giorgos analizó también la actualidad del equipo roji blanco, al cual pertenece la figura colombiana, hoy cuarto en la superliga de Grecia con una racha de 5 partidos sin perder, con tres victorias y dos empates a 5 puntos del líder que es el Panathinaikos. “El Olympiacos está atormentado desde el verano. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Sí, hay calidad en algunas posiciones pero lo que más he visto en los últimos partidos es que sigue sin encontrar el equilibrio entre ataque y juego defensivo”, concluyó la leyenda del actual líder de la superliga.



(Lea también: ¿La Selección Colombia ya clasificó al Mundial Sub-20? Estas son sus cuentas).



Olympiacos busca seguir subiendo en la tabla de posición, pues este domingo 12 de febrero, en horas de la tarde, se enfrenta contra el tercero de la clasificación (el PAOK), buscando ser campeón con la figura colombiana.

Más noticias

TENDENCIAS EL TIEMPO