James, a recuperar todo su peso en el esquema de la Selección

Hace un mes, James Rodríguez llegó en plenitud de condiciones para jugar con la Selección. Venía de un arranque espectacular con el Everton, con goles y buen juego. Pero las cosas han cambiado mucho el último mes.

En las dos primeras fechas de la eliminatoria, James no tuvo el mismo peso que en el Everton ni respecto a la eliminatoria pasada, en la que fue, de lejos, el referente del equipo, con seis goles anotados y cuatro asistencias. Sin embargo, siempre es punto de referencia para los rivales.



“A James ya lo vimos en Brasil, es un gran jugador y muy influyente en la estrategia del equipo, en cómo se conecta con algunos jugadores, sobre todo con los de arriba. Eso lo ha mostrado siempre Colombia y lo van a intentar otra vez”, dijo el técnico de Uruguay, Óscar Washington Tabárez.



Un golpe en un testículo sacó a James de un partido, contra Newcastle, y la última imagen, en la derrota 1-3 con Manchester United, no fue buena. Pero Carlos Queiroz le bajó decibeles al asunto.



“Con el tema de James, no me gusta hablar de la palabra ‘preocupación’, eso hace parte de mi trabajo y no estoy aquí para mostrar preocupaciones, estoy para mostrarles a los hinchas y a la prensa colombiana las soluciones”, explicó Queiroz en conferencia de prensa. “La decisión es hacer un trabajo de calidad e intentar, en este tiempo que tenemos de trabajar con él, desarrollar y presentarlo lo mejor posible, es la realidad”, agregó.

De nuevo, Tabárez reconoció su importancia, a pesar de que no haya jugado bien los últimos partidos. “He visto los partidos de James en Selección y en Everton. Ha tenido una molestia que no lo ha tenido jugando en el máximo de sus posibilidades, como ocurrió en el último partido, ha sido bueno en Everton en cuanto a sus goles y asistencias”, aseguró.



¿Qué tan bien llegó James? Queiroz tenía un plan para ponerlo a punto. “En el fútbol una cosa es estar listo para jugar, tener voluntad y deseos de jugar. Otra cosa es estar bien preparado para jugar. Y ahí entran los entrenadores y lo vamos a hacer cuando James llegue”, dijo el portugués el lunes.



Después de Falcao, que marcó 13 tantos, James es el goleador de Colombia en las eliminatorias: lleva 9. Y, seguramente, estará listo para aportar.



DEPORTES