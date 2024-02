¿James Rodríguez, otra vez lesionado? Preocupantes palabras de su DT en São Paulo

São Paulo FC se alista para afrontar el primer gran partido de la temporada. El próximo domingo, en el estadio Mineirão, jugará contra Palmeiras en la Supercopa de Brasil, final que juegan los campeones del Brasileirão y la Copa de Brasil del año anterior.



Se trata del primer título de la temporada, y en São Paulo están a la expectativa de James Rodríguez, quien podría volver y ser la novedad principal entre los convocados por el técnico Thiago Carpini.

James Rodríguez. Foto: EFE

James ha sido baja en los cuatro partidos del Torneo Paulista con el São Paulo, sin una explicación clara. El club no ha revelado los verdaderos motivos de su ausencia y su DT habla de que 'se está acoplando físicamente para evitar lesiones en la temporada'.



Ahora, sería el momento de ser tenido en cuenta para una final tan importante. Si bien ha venido realizando trabajos de control de carga, y ha participado de algunos entrenamientos con el plantel, el técnico Carpini prefiere no comprometerse en sus declaraciones.



“James entrenó esta semana con el grupo. No puedo decir si está capacitado para participar con el plantel que va a Belo Horizonte. Pero esta semana ya ha entrenado con el grupo y se encuentra mejor”, comentó el entrenador.

James Rodríguez Foto: Twitter

Sus palabras han prendido las alarmas entre los hinchas del cuadro 'tricolor', ya que dejan entrever que el '10' de la Selección Colombia no se encuentra bien físicamente. Tampoco descartaron en Brasil una posible lesión no informada.



"Respetaremos el momento en que se sienta seguro para actuar con seguridad para poder ayudarnos. No sé si será el próximo fin de semana o si será para las próximas rondas. El control de carga está muy cerca del regreso, de estar en el campo. Ahora depende mucho más de la retroalimentación del deportista. Tenemos que respetar eso" fueron las palabras del joven entrenador brasileño que dejan más dudas que certezas.



James Rodríguez y , el nuevo DT del Sao paulo. Foto: Archivo EL TIEMPO EFE

Lo cierto es que São Paulo ya entró en la recta final para el regreso de James: si no juega la Supercopa de Brasil, el volante colombiano podría aplazar su regreso y podría ser citado para enfrentar al Agua Santa, el 7 de febrero, por el Torneo Paulista.

