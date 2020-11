¿Estará James con el Everton frente al Manchester United?

Everton tiene un partido clave en la Liga Premier este sábado contra el Manchester United y para ese juego será importante contar con el colombiano James Rodríguez, ausente en la derrota 2-0 con el Newcastle.

James sufrió un golpe en el partido contra el Liverpool, jugó contra el Southampton, pero su rendimiento no fue el mejor.



El jugador colombiano trata de recuperarse para estar en el crucial compromiso, pero aún no se conoce su actualidad.



Medios europeos indicaron que James sufre un golpe en uno de los testículos, que está inflamado, pero nadie l ha podido confirmar.



Luego del 2-2 con el Liverpool, James estuvo en la derrota 2-0 con el Southampton, jugó los 90 minutos, pero su rendimiento no fue el de partidos anteriores.



Everton no se ha pronunciado sobre el tema de salud de James, pero entre este jueves y viernes se podrá saber cuál es su actualidad y si puede jugar el sábado.



