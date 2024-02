James Rodríguez recibe ataque frontal de una leyenda: 'No puede vivir en el pasado'

James Rodríguez sigue siendo un tema de conversación en el fútbol brasileño, allí no se puede creer que semejante talento se esté desperdiciando y no esté jugando con el São Paulo, este año no ha disputado un solo minuto y su último partido data de finales de noviembre del 2023.



Y es que el colombiano llegó al cuadro paulista con mucha expectativa, pero no las cumplió y solo seis meses después de su llegada, se espera que se desvincule de su club.

James Rodríguez

Sin embargo, el jugador no ha llegado a un acuerdo y todavía hay detalles para arreglar, desde Brasil informan que James Rodríguez y sus representantes están exigiendo dos millones de dólares que le adeudan de salario y temas de patrocinio. Mientras tanto, ha compartido fotos entrenando con sus compañeros, a la espera de definir su salida y cambiar de equipo.



El tema James Rodríguez ha generado mucho revuelo en Brasil, varios expertos y exfutbolistas se han pronunciado sobre la misteriosa situación, ya que no entienden por qué se quiere ir del equipo 'tricolor'.



Uno de los que decidió opinar sobre el tema fue Rivaldo, el campeón del mundo con Brasil en 2002 reaccionó al tema de James Rodríguez, y, en charla con ‘Betfair’, expresó lo que puede hacer el colombiano con su carrera.

James Rodríguez con la Selección Colombia.

El exjugador del Barcelona expresó que “James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser”.



Sobre el poco protagonismo que tuvo James en São Paulo, Rivaldo fue cuidadoso al opinar: “No sé qué pasó en São Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al 100%. Listo para jugar”.



Sin embargo, dejó una frase lapidaria para que el cucuteño de 32 años abra los ojos y se dé cuenta de su realidad: “No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente”.

🎙️ Rivaldo, ex-São Paulo, à Betfair: "O James Rodríguez pode ter espaço em qualquer clube, mas temos que saber se ele quer ou não ser aquele jogador que tem capacidade de ser. Ele não pode viver do passado, tem de viver pelo presente. Não sei o que aconteceu no São Paulo, se teve… pic.twitter.com/WGSDMNioTA — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) February 17, 2024

Posible fichaje de James por el Real Salt Lake

Mientras su salida de hace oficial, James Rodríguez empieza a mirar opciones, aunque se disminuyen con el paso de los días y el tiempo apremia para no quedar sin equipo y sin ritmo futbolístico en este semestre. Todavía no hay una oferta clara para poder continuar su carrera en otra liga.



Uno de los equipos que apareció en la lista para James Rodríguez fue Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) y aunque el club no ha mostrado un interés público, la estrella del equipo, el colombiano Cristian 'Chicho' Arango, dejó claro en conferencia de prensa que le gustaría jugar con el capitán de la Selección Colombia.



El delantero, que pasó por Millonarios, fue consultado sobre la posibilidad de ser compañero del cucuteño de 32 años de edad en los Estados Unidos y fue sincero con su respuesta.

James Rodríguez

"A quien no le gustaría estar con un crack de esos. Creo que me surtiría mucho de goles. James Rodríguez es un excelente jugador, un gran amigo. Esa es mi respuesta con total sinceridad", mencionó 'Chicho' Arango al ser preguntado sobre esa posibilidad.



Todavía no hay nada claro con el club de Utah, en los últimos días, versiones de prensa señalaron que no hay contactos reales entre la dirigencia y los representantes del colombiano. Sin embargo, la opción no está cerrada del todo, la ventana de transferencias en Estados Unidos culmina el próximo abril.



Además, es una de las pocas ligas que podría hacerse cargo de las altas pretenciones económicas del jugador. El mercado de fichajes en Colombia y Argentina sigue abierto, pero es difícil que un equipo de estas ligas pueda pagar el millonario salario de James Rodríguez.

James Rodríguez

Por ahora, parece complicada la llegada de James a este equipo de la MLS por el no acercamiento que ha existido y sigue la expectativa sobre cuál será su destino del volante colombiano.

