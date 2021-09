James Rodríguez: dura crítica de un exjugador del Everton

James Rodríguez entrena en Catar con su nuevo equipo, el Al-Rayyan, en busca de la mejor forma para debutar, ojalá, este sábado en el próximo compromiso de su escuadra.

Y mientras eso pasa, en Inglaterra se sigue hablando de su partida del Everton, que no fue bien recibida por algunos.



Por ejemplo, el exjugador de esa escuadra entre 1996 y el 2001, Michael Ball, le dio con todo en una columna en el Liverpool Echo.



“En un mundo ideal, hubiéramos ido a Goodison Park y lo hubiéramos visto semana tras semana brindándonos muchos momentos mágicos. Pero al final del día, su actitud y sus prioridades estabas completamente equivocadas, y parece haber tomado la opción del dinero yendo al Medio Oriente”, escribió.



Y agregó: “Pudo haber ido al Porto, jugar en una liga decente y la Champions League, pero decidió no hacerlo. Necesitamos jugadores, como dijo Rafa, que estén en forma y jueguen todas las semanas porque simplemente no tenemos el equipo más fuerte para llevar a nadie. Necesitamos contar con todos los jugadores posibles y simplemente no podríamos hacer eso con James Rodríguez, ya que es más una marca que un futbolista en estos días”.



