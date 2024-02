James Rodríguez recibe dardo desde Alemania tras polémica: 'Capítulo decepcionante'

James Rodríguez vive una otra polémica en su carrera deportiva, luego de que se conocieran nuevos detalles de la relación que mantiene actualmente con el São Paulo de Brasil.



El cucuteño de 32 años de edad se ha perdido todos los juegos que el São Paulo disputó esta campaña: cinco por el Torneo Paulista y uno por la Supercopa de Brasil, su último partido oficial fue el 26 de noviembre de 2023.

Todo el tema James fue una incógnita hasta el fin de semana pasado cuando todo explotó y se filtró que el jugador no quiso acompañar a sus compañeros a la final de la Supercopa de Brasil, fue el único del plantel que no viajó a Belo Horizonte.



Tras la polémica, el nuevo DT de Sao Paulo, Thiago Carpini, se refirió a lo sucedido con James y explicó que no se trata de un acto de rebeldía del jugador.



“Con cada secuencia, viene con problemas crónicos en el tendón, la pantorrilla y se pierde 3, 4 días de entrenamiento”, explicó Carpini, en entrevista con TV Bandeirantes. “Creo que esto le ha afectado un poco, en el aspecto anímico y le ha complicado su regreso”, agregó.

No se sentía muy cómodo estando allí, ni siquiera para acelerar el proceso de recuperación. Entonces respetamos su decisión FACEBOOK

“No se sentía muy cómodo estando allí, ni siquiera para acelerar el proceso de recuperación. Entonces respetamos su decisión. La conversación fue muy tranquila, no fue un acto de rebeldía, es un tipo que tiene cero problemas con el club”, insistió el técnico.



Sin embargo, su versión cambió en pocos días y confirmó que James Rodríguez pidió su salida del São Paulo, haciendo oficial la versión que Globoesporte había publicado horas antes del juego.



Carpini lamentó que desde su llegada a la dirección técnica no haya podido dirigir a James, y confesó que la decisión fue completamente tomada por el colombiano. En primer momento, Carpini alabó a James: “Técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte”.

Thiago Carpini confirma saída de James Rodríguez do São Paulo: "Foi uma decisão do próprio atleta."



Y agrego: “Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, aseguró el entrenador del São Paulo.

Caen 'palos' en Alemania para James

La noticia del divorcio entre James Rodríguez y Sao Paulo llegó a Alemania, donde el jugador de Selección Colombia defendió los colores del Bayern Múnich entre 2017 y 2019, pero se fue por temas extra futbolísticos.



El diario Bild reaccionó a la noticia y lanzó una pulla contra el colombiano en una nota titulada: “Los brasileños quieren deshacerse de la ex superestrella del Bayern”.

Es otro capítulo decepcionante para el colombiano FACEBOOK

El diario alemán recalcó que James “tampoco encontró la felicidad en el FC São Paulo”; y añadió que “Rodríguez no estuvo en la convocatoria para la final de la Supercopa de Brasil contra el Palmeiras y se negó a acompañar al equipo al Mineirão, sede de la final”.



“Es otro capítulo decepcionante para el colombiano”, continuó la publicación, que recordó su paso por el Bayern, y aseguró que el equipo bávaro “fue el último gran club en el que jugó Rodríguez”, pues luego pasó por Everton, Al-Rayyan (Catar), Olympiacos y ahora São Paulo.



“Un colapso profesional, probablemente también debido a una actitud cada vez menos profesional”.

El panorama de James Rodríguez no está nada claro, con el cierre del mercado de Turquía se descarta, por ahora, su llegada al Besiktas, que estaba muy interesado en sus servicios, según la prensa de ese país.



Desde Estados Unidos habría un nuevo pretendiente. Se trata del club Real Salt Lake, de la MLS. Versiones extraoficiales, principalmente del periodista Gabriel Sá, indican que el futbolista ya ha tenido conversaciones con el club estadounidense y con otros equipos.



El Real Salt Lake es dirigido por Pablo Mastroeni, y cuenta en su plantilla con cuatro jugadores colombianos: Brayan Vera, Nelson Palacio, Andrés Gómez y Cristian Arango.

