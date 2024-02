James Rodríguez ve la luz al final del túnel: buenas noticias en Sao Paulo

James Rodríguez ha tenido un 2024 complicado. Arrancó el año con problemas físicos y estuvo a punto de irse del Sao Paulo, club en el que finalmente se quedó.

James pidió rescindir su contrato porque quería buscar otro rumbo. Sin embargo, su salida se complicó y al final el jugador decidió pedir a la dirigencia poder quedarse para cumplir su contrato.

James, convocado

James Rodríguez Foto: Instagram: James Rodríguez

James se ha venido entrenando con el club, no ha parado en su preparación en espera de volver a competir. El panorama estaba demorado porque no estaba inscrito para jugar el paulista, pero finalmente, ante la lesión de Luiz Gustavo el colombiano pudo ser inscrito anticipadamente.



El DT Thiago Carpini habló por primera vez de cómo se llegó a un final feliz en la novela entre São Paulo y James Rodríguez, revelando que “él fue quien tuvo contacto conmigo, después con el grupo de jugadores y antes con la directiva. Pidió disculpas por no haber ido a Belo Horizonte, fue noble de su parte, sabe que cometió un error”.

James Rodríguez. Foto: James Rodríguez

Ahora su oportunidad está cerca, ya que el jugador colombiano fue convocado para el partido de este miércoles contra el Inter de Limeira, en el Mané Garrincha, por la quinta jornada del Campeonato Paulista.



James viajó con la delegación, tal como quedó confirmado en las fotos publicadas en las redes sociales.

Com James Rodríguez relacionado pela primeira vez na temporada, a delegação inicia a viagem para Brasília!#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/wkIvmDln3m — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2024

Con un partido menos, el Tricolor tiene 15 puntos y está en el segundo lugar, en la zona de clasificación a octavos. São Bernardo, tercero, sin embargo, tiene el mismo puntaje.





