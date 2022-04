El presente de James Rodríguez no es el mejor, ni en su vida profesional, deportiva, sino en el tema amoroso, privado.

El colombiano estuvo en el último partido de la Selección Colombia contra Venezuela, en el que james marcó el gol del triunfo, que de poco sirvió para evitar el fracaso de no ir al Mundial de Catar 2022.



La historia



Tampoco es que viva un buen presente en su club en Catar, el Al Rayyan, pues eso lo dice la tabla de posiciones.



Y en la vida privada han sido más los fracasos que otra cosa. Por estos días, James Rodríguez conoció una noticia que no lo debe tener muy contento.



La modelo y bailarina brasileña Erika Schneider, a quien varios medios de su país señalaron de un amorío con el futbolista de Cúcuta, presentó su nuevo amor.



Pero no se quedó ahí, pues Erika anunció que se casará con su nuevo novio, por lo que las fotos con la camiseta de la Selección Colombia y su posible amorío.



