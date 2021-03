James le envía mensaje de aliento al América femenino

James Rodríguez no fue ajeno a la final de la Copa Libertadores femenina que el América de Cali buscará ganar frente a Ferroviaria, este domingo.

En su nueva transmisión de Twitch, el futbolista tuvo palabras a de apoyo para el plantel femenino.



"Vamos a apoyar a Colombia porque hay que apoyarnos entre todos. Ojalá que queden campeonas. No conocía a Ferroviaria pero ojalá las de América queden campeonas. Vamos a apoyar al caleto nuestro. ¡Vamos, niñas!", dijo James.

El jugador también se refirió al partido entre Millonarios y Nacional de este domingo en la Liga local.



"Buen partido. No sé quien va a ganar, pero es muy buen partido. Es a la 1:00, muy tarde, no me da. Después me dicen cómo les fue".



Además, ratificó cuando será su regreso a las canchas, tras su lesión que le ha impedido jugar.



"Después de las fechas Fifa estoy", dijo.





