James Rodríguez sorprendió este miércoles con una entrevista exclusiva con 'El Chiringuito'. El '10' habló de todo y no se dejó nada. Una conversación que reluce en medio de su dura situación en Catar.

James rompe su silencio

Su futuro: “No sé lo que va a pasar. Opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más”.



Situación actual: “Mi situación, lo que pasa es el tema del salario. Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes ya tengo 31. Para los equipos que fichen un jugador de 31 años ellos son los que quieren poner todas las condiciones. El fútbol también cambió. Todos los equipos buscan jugadores físicos, que corran más de lo que juegan, jóvenes”.



La eliminación del Mundial: "Yo me levanto acá, veo las banderas y no veo la de Colombia. Eso me golpea acá en el corazón".

¿Pudo ayudar más en la eliminatoria? "Yo no estuve en la Copa América y luego me perdí una fecha triple. Estuve en los últimos cuatro partidos. Si hubiera estado más, de pronto habría podido ayudar. Me dolió mucho el partido contra Perú, los tuvimos ahí y acabamos perdiendo".



¿Quién va a ganar el Balón de Oro? "Karim (Benzema), por supuesto".



¿Quién es mejor, Lewandowski o Benzema? (Jugó con los dos) "Pongo a Lewandowski adelante y a Benzemá un poco más atrás. Pero prefiero a Karim.



Favorito para ganar la Liga colombiana. "Millonarios viene haciendo las cosas bien, juega bien y tiene un técnico con buena idea".



¿Volvería a jugar a Colombia? "Por ahora no lo tengo contemplado, me gustaría ayudar más como gestor".



¿Iría a la MLS? "Es una buena opción, no pensando para ir a retirarme. El próximo mundial será allá y han contratado jugadores jóvenes".

"Gracias a todos por su palabras y su cariño"."#ElValencianismoQuiereAJames".

