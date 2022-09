Carlos Corberán, el entrenador español que hizo debutar a James Rodríguez en el Olympiacos, habló por primera vez del nivel del colombiano y su llegada al fútbol griego.

Aunque Corberán fue sacado del equipo justo el día que James jugó su primer partido con ese club, se atrevió a hablar sobre el rendimiento del '10' y lo que representa su llegada al fútbol griego en diálogo con 'Caracol radio'.



'Es una pena'

James con la camiseta del Olympiacos. Foto: Twitter de Olympiacos

Periodo de adaptación



Hay jugadores que necesitan más de ese periodo de adaptación, y hay otros que menos. Yo hablé con el jugador, él venía con dinámica de entrenamiento, había disputado pocos minutos en Catar y yo los estuve viendo. Al final hay jugadores que necesitan más rodaje y otros que quizá no necesitan el tiempo que otros para marcar diferencia. James es un jugador de nivel que no tiene la necesidad de ese tiempo, solo con su disposición y su saber hacer, es capaz, para mí, de competir a un nivel diferente.



El fichaje de James



Apareció la posibilidad de incorporar a James en la última semana de mercado griego. El club hizo esa apuesta. Yo dispuse de dos entrenamientos con él y del partido. Únicamente trabajar con un jugador de esa calidad en ese tiempo, es una pena, porque es un jugador capaz de cambiar una dinámica.



El debut del '10'



No tengo que descubrir nada de James. Estamos hablando de un jugador que ha sido y es, a nivel mundial, referente y capaz de marcar diferencias. En dos días, más que nada la puesta a punto, valorar si el jugador está en disposición o no, sentí que estaba en disposición y eso facilitó que pudiera disputar el partido. Tomé la decisión como entrenador y uno tiene que poner a los jugadores que creen que van a ayudar al equipo en el partido. De hecho, mientras estuvo en el campo, el equipo se fue ganando el último partido que yo dirigí; al cambiarlo, nos hacen los goles que nos impidieron ganar ese partido.



#Deportes ⚽ | James Rodríguez y su mala espalda con los DT cuando cambia de club ► https://t.co/dcLeG4h0fB pic.twitter.com/IRPfvTXhKP — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 20, 2022

*Con información de Futbolred