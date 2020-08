¿Es real la opción de James al Atlético de Madrid? Habla su presidente

El futuro de James Rodríguez no es claro hoy. Son más los rumores que la realidad. Por ahora, el colombiano sigue entrenando con el Real Madrid, a la espera de que se defina en dónde va a jugar en la próxima temporada.

Este martes, medios españoles dieron por hecho que James se iba al Atlético de Madrid, equipo que ya estuvo interesado en contratarlo hace un año. Incluso se filtró una cifra por su transferencia, un valor irrisorio teniendo en cuenta lo que pagó el Real Madrid en su momento: 15 millones de euros, comparado con los 78 que desembolsó el club blanco en 2014.



Sin embargo, el presidente del club ‘colchonero’, Enrique Cerezo, parece bajarle el pulgar a la posibilidad de que James llegue a su equipo. Al menos, eso declaró, en entrevista con el programa ‘A Diario’, de Radio Marca.



"No tengo ni idea si vendrá finalmente. No creo que entre en los planes del Atlético de Madrid", señaló Cerezo.



"Tenemos una plantilla excelente y joven. Sin embargo, si el entrenador considera que hace falta algo, intentaremos traer lo que tengamos a nuestro alcance porque ha sido una temporada complicada económicamente. Y menos mal que se pudo jugar lo que restó de Liga, si no hubiera sido una catástrofe", agregó.



La puerta del Atlético, según eso, no parece del todo cerrada para James. Sin embargo, la intención del club es armar una plantilla joven y el colombiano ya tiene 29 años, lo cual haría más difícil que llegara.



Y la situación económica, como lo recalcó Cerezo, no es fácil para el Atlético, por lo cual tampoco parece probable que esté dispuesto a pagar un contrato como el que hoy tiene James, que está por el orden de los ocho millones de euros.



