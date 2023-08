El Sao Paulo brasileño anunció este sábado la contratación del centrocampista colombiano James Rodríguez, que estaba sin vínculos desde su salida del Olympiacos y con el que firmó un contrato que lo vincula hasta junio de 2025

"James Rodríguez es el Tricolor. Bienvenido", afirmó el conjunto paulista al finalmente confirmar en sus redes un anuncio del que se venía especulando desde hacía varios días.

La presentación



La decisión. “Estoy feliz por la decisión. Creo que he llegado a un buen equipo en el que podemos hacer grandes cosas”.



Físico. Estoy bien físicamente. El ritmo de juego y de entrenamiento hay que encontrarlo día a día y haremos todo para llegar bien cuando tenga la oportunidad de jugar”.



Su estado. “En el último año estuve en Grecia y estuve bien., Acá hay que jugar mucho y vengo a ayudar al equipo. Es verdad que quiero jugar siempre y me tengo que preparar para eso”.

James Rodriguez. Foto: sao Paulo



El equipo. “Ya he visto varios partidos. El equipo juega bien. Todo el mundo sabe que el fútbol brasileño es de mucha técnica, de mucha calidad y estoy feliz porque llegué al un fútbol muy competitivo. Para mí es bueno”.

El objetivo



El presente. “Tengo que estar bien con ritmo de juego. Estoy buen físicamente y solo me falta un poco.





James Rodríguez APRESENTADO OFICIALMENTE como jogador do São Paulo!



Raphina. El primer día que hablé con Raphina me dijo que iba a ser feliz. Soy muy amigo de él y fue clave hablar con él para decidir venir”.



Gran objetivo. “Jugué en grandes clubes. En el Real Madrid jugué mucho, gané títulos, al igual que en el Bayern Múnich. Llego con mucha expectativa y espero ganar títulos, eso lo quiere todo jugador. Tenemos la Copa Suramericana y la Copa de Brasil y vamos a intentarlo. Quiero ganarlo todo”.

"Llegué a un fútbol muy competitivo. Estoy preparado para el ritmo pero me falta entrenar un poco":

James Rodríguez en su presentación con Sao Paulo







La decisión. “Cuando me hablaron que un club me quería contratar lo pensé tres días, pero la verdad fue muy rápido. El club estaba haciendo un esfuerzo grande, pero fue rápido”.



Otras ofertas. “Tuve más ofertas de otros equipos, pero estoy pensando en este club y estoy feliz de estar acá”.



La presión. “He estado en clubes grandes y estoy acostumbrado a la presión. Para mí no será difícil ese tema de la presión”.

