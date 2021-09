James Rodríguez: siga en vivo su presentación con el Al Rayyan

James Rodríguez está listo para seguir su carrera en Catar, donde jugará con el Al Rayyan. Este jueves, su nuevo club lo presenta como el gran refuerzo para la Liga y el colombiano se prepara para buscar la continuidad que le permita regresar a la Selección Colombia, con la que no juega desde noviembre de 2020.

El volante ofensivo colombiano dejó el Everton inglés para fichar por el Al Rayyan catarí, dirigido por el francés Laurent Blanc.



"'Done', hecho", tuiteó el club catarí junto a una foto de James vestido con la elástica de la selección de Colombia para confirmar el fichaje, añadiendo en otro tuit posterior: "Bienvenido, 'Welcome' James Rodríguez".



Horas después, el nuevo equipo de James anunció que la presentación del internacional 'cafetero' tendrá lugar el jueves en el estadio Ahmed Bin Ali.

James deberá reflotar a un equipo que no ha comenzado bien su campeonato, con dos empates y una derrota en las tres primeras fechas.



De 30 años, James llegó en septiembre de 2020 a los 'Tofees' procedente del Real Madrid para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, con el que ya había coincidido en la capital española.



Con AFP