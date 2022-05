James Rodríguez está de vacaciones en Colombia y aprovechó sus días libres para, nuevamente, establecer contacto con sus seguidores en la red Twich.

Esta vez las personas que interactuaron con él lo pusieron contra la pared con una pregunta que hasta su mamá, Pilar Rubio, tuvo que ayudarle a contestar.



Incómodo interrogante



Le preguntaron sobre a quién elegiría entre Daniela Ospina, su ex esposa y con quien una hija, Salomé, y su ex novia Shannon de Lima.



Uno de sus amigos intenta lanzarle un salvavidas al decir que no estaba obligado a responder, y Pilar Rubio atinó a decir que "en su momento cada una fue importante".



James no eludió la pregunta y respondió: "Yo a las dos las quiero mucho, tengo muy buena relación y tengo corazón para muchas personas".



Así fue el momento.



