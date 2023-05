El futbolista colombiano James Rodríguez no atraviesa un buen momento en su carrera. Ha dejado los últimos dos clubes en los cuales ha estado de manera abrupta, sin consolidarse y sin mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores jugadores del mundo.

Con Zidane jugué toda la Liga, las semifinales de la Champions, solo no jugué la final, pero con él siempre jugué y la prensa vendió como que no me quería meter FACEBOOK

James Rodríguez, quien cumplirá 32 años el próximo 12 de junio, sigue soñando con volver a jugar con la Selección Colombia, pero todavía no se conoce cuál será su próximo club tras rescindir su contrato con el Olympiacos de Grecia.

En entrevista con el canal RCN, el ídolo colombiano comentó sus relaciones con algunos técnicos que lo han dirigido, entre ellos Rafa Benítez, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti.

James, junto a ZIdane. Foto: EFE

De hecho, con el fránces Zinedine Zidane, James vivió uno de los periodos más exitosos de su carrera cuando jugó con el Real Madrid. “Con Zidane jugué toda la Liga, las semifinales de la Champions, solo no jugué la final, pero con él siempre jugué y la prensa vendió como que no me quería meter”, señaló.

También elogió el trabajo de Carlo Ancelotti. Sobre el italiano manifestó que “hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero que tienen el manejo de grupo. Te saben hablar, te saben llegar, son como un padre para ti y eso tú lo valoras más que cualquier otra cosa”.

Sin embargo, el volante colombiano narró uno de los momentos difíciles de su carrera con Rafa Benítez, cuando justamente el español reemplazó a Ancelotti en el banquillo de Everton, club que peleó en esa temporada (2020-2021) un cupo a Champions League y ahora está a punto de caer a la segunda división inglesa.

“Cuando él llegó a Everton el primer día me dijo vete. Tienes 30 años y yo quiero gente joven, que tengan energía’ y yo con el Everton había hecho un año espectacular, entonces pues no me iba a poner a pelear con él", contó James.

Tras esa decisión, James recaló en Al-Rayyan, en el fútbol catarí, club del cual se fue para fichar con el Olympiacos, de Grecia, equipo con el que terminó su contrato.

“No me arrepiento de lo que he hecho”, dijo James sobre su salida del club griego. El colombiano adelantó que su futuro está en Europa y que puede dar más.

