James Rodríguez, inolvidable en Europa: en el 'top' 10 de los mejores asistidores

James Rodríguez vive su presente en el fútbol brasileño, pero en Europa es inolvidable. Al menos eso dicen las cifras, que avalan lo que fue el ciclo del colombiano en el viejo continente.



(Le puede interesar: James Rodríguez admite que puede salir de Sao Paulo: 'El fútbol cambia mucho')

James sufrió recientemente molestias físicas que le impidieron jugar a mitad de semana con el Sao Paulo. El jugador viene de tener un gran desempeño con la Selección Colombia en la eliminatoria al Mundial.



En una entrevista reciente dejó abierta su posibilidad de dejar el Sao Paulo en 2024 y hay clubes que le siguen la pista.



Mientras tanto, el jugador vuelve a ser noticia por un importante escalafón que publicó la agencia de estadísticas Oota.



El colombiano logró situarse en el listado de los mejores asistidores de Europa, ras sus pasos por el fútbol de Francia, España, Alemania e Inglaterra.



James tuvo una gran época en el Real Madrid, además fue jugador del Bayern Múnich, el Everton y el Olympiacos.



De acuerdo a las estadísticas, James ocupar la quinta posición con un importante promedio de 0.42 asistencias por encuentro.



En el listado también se encuentran jugadores de gran nombre como Thomas Müller, quien lidera con 0.51, seguido por Kevin De Bruyne, 0.50, mientras que Lionel Messi es tercero con 0.45.

Top 10 de asistidores en Europa

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez se va del Olympiacos de Grecia. Foto: Twitter: @olympiacosFC

1.Thomas Müller - 0.51

2.Kevin De Bruyne - 0.50

3.Lionel Messi - 0.45

4.Ángel Di María - 0.45

5.James Rodríguez - 0.42

6.Jadon Sancho - 0.41

7.Ousmane Dembélé - 0.40

8.Neymar - 0.40

9.Dimitri Payet - 0.37

10.Leroy Sané - 0.3

El fufuro de James

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Oficina de prensa del Sao Paulo FC.

James Rodríguez, que estuvo ausente del equipo en la victoria entre semana sobre el Bahía, evitó planificar en una reciente entrevista lo que será la próxima temporada con São Paulo, aunque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.



"Ahí no se. En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", dijo James al medio Globo Sporte.



Cuando se le preguntó sobre esta respuesta sobre quedarse en São Paulo en 2024, James dijo:



"No lo sé (permanencia para 2024), porque, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, en el fútbol, ​​cambia mucho, cambia mucho. Sólo Dios sabe lo que pasará", agregó James Rodríguez.



James fue consultado por su molestia en algunos partidos que no fue tenido en cuenta, según reveló su amigo y capitán del São Paulo Rafinha.



"¿Cuándo dijiste? Hablaré con él hoy. Le voy a pegar (risas). Estaba enojado porque me gusta jugar. Me gusta jugar cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Por eso me enojé, pero me alegré porque el equipo ganó, el club encontró una Copa que no había ganado en toda su historia", comentó James.



"Estaba feliz, pero enojado porque quería jugar. Entonces es normal. Todo jugador quiere ayudar al equipo, ¿verdad? Voy a hablar con Rafinha, ¿no? Y nunca hubo conversación con Dorival Júnior al respecto", agregó James, cerrando el tema.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes