El futuro de James Rodríguez es de incertidumbre. En la última semana el cucuteño fue noticia, pues se ‘ofreció’ al Valencia, pero esa negociación no se dio al final.

La escuadra española, luego, señaló que en ningún momento lo tuvo dentro de las opciones para llegar a última hora en el cierre de pases.



A James le tocó quedarse en catar, pero el ambiente no es el mejor, pues la prensa y los aficionados lo tienen contra la pared, lleno de críticas.



El medio Al Arab tituló un artículo con mucho veneno: ‘Rodríguez, un fracaso profesional’, lo que dice a las claras que no es querido, que ya se perdió la confianza en él.

Los hinchas, en contra



"Lamentablemente, en lugar de diligencia y participación jugando, se dedicó a reclamar lesiones una y otra vez, y también a salir por las redes sociales y presentarse a los clubes, escapando de los partidos y entrenamientos, y fabricando argumentos y falsas ilusiones para no participar en los partidos”, dice el medio.



Y agregó: “Ahora todo el mundo está en su contra, sobre todo porque Al Rayyan es un equipo grande y hubo estrellas distinguidas que tuvieron actuaciones maravillosas y fueron profesionales en toda la extensión de la palabra, a diferencia de Rodríguez, que no está a la altura. No ha sido un profesional, sino un rebelde”.



Los hinchas del club catarí también lo llevan en la mala. Y hasta se ha desatado una campaña en redes en su contra.



James Rodríguez llegó con mucha expectativa, pero no la he llenado, su poca participación con el club y sus largos periodos lesionados, además de su ofrecimiento al Valencia, son las causas de esa fuerte campaña.



Los hinchas han dejado en las redes sus mensajes y con el numeral Al-Rayyan es más grande que James, por lo que el ambiente hacia el colombiano no es el mejor.



Volviendo a lo mío:

Hinchas del @AlrayyanSC, que no serán muchos, pero están ofendidos (con razón) por faltas de respeto que sienten de James Rodríguez; impulsan el ‘hashtag’ #الريان_اكبر_من_خاميس (Al-Rayyan es más grande que James)



La entrevista con su amigo español “salió mal” pic.twitter.com/FyRJtfuI0v — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) September 4, 2022



