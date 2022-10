James Rodríguez fue el hombre más influyente en su primer partido con el Olympiacos, luego de su participación en la gira amistosa de la Selección Colombia por Estados Unidos.

El '10' cucuteño fue el hombre clave del partido del domingo entre su club y el Ofi Creta. Rodríguez entró para el segundo tiempo, le dio otro aire al juego, falló un penal y luego dio una asistencia.



Terminado el partido, se refirió a aquella clara opción desperdiciada. James, certero: "No me afectará".

¿Qué dice la prensa?

La prensa griega valoró el desempeño del futbolista colombiana. Las expectativas en torno a su estadía en Grecia crecen, y aunque se espera mucho más, de entrad las opiniones son favorables.



En el portal to10.gr, analizaron. “Olympiacos lo estaba esperando, lo hizo suyo en septiembre y tiene grandes aspiraciones”.

Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos, junto a James Rodríguez el día de su presentación. Foto: Facebook Olympiacos

También dicen que el deseo del club es tenerlo por más tiempo en sus filas, dando a entender que este plan “tiene sentido, estamos hablando de James Rodríguez, después de todo”.

Por su parte, Nova Sport destacó la capacidad del colombiano para reponerse tras fallar el penalti: "El colombiano no se acobardó y tras no marcar para el Olympiakos, ¡creó! ¡ En el minuto 58 , James repartió verticalmente con un pase sin mirar y Olympiacos empató con un gol bien colocado de Gary Rodríguez!".



El diario Gazzeta de Grecia dedique su espacio al colombiano, de quien destaca la personalidad para reponerse del momento adverso que supuso errar el penalti y su capacidad para no desconcentrarse y sacar a su equipo de la confusión.



"El ejemplo de James Rodríguez muestra el camino. Falló el penalti pero no se desanimó. Se encargó de ello, hizo una excelente asistencia y demostró que le dará muchas cosas al Olympiacos, aunque todavía no esté al 100 por ciento”, destacó el diario.



James, por su parte, hizo su reflexión: "No me afectó el penal fallado. Es parte del fútbol. Muchos grandes jugadores han fallado penales. Tienes que seguir intentándolo. Ayudé, hice buenos pases y me da igual no marcar. El punto es que ganamos el partido. Incluso fuera del campo siempre estoy cerca del equipo. Estoy muy feliz y quiero seguir con victorias".



El próximo partido de James Rodríguez con Olympiacos será el 17 de octubre contra el POAK.

