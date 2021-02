James Rodríguez enamora a un medio de Liverpool

El Liverpool, en caída libre en la Premier League. El vigente campeón de Inglaterra registró su cuarta derrota consecutiva en el torneo y la de este sábado, en la 25ª jornada, fue especialmente dolorosa al darse en el derbi contra el Everton (2-0) en Anfield. El volante colombiano James Rodríguez se llevó los elogios.



El brasileño Richarlison (minuto 3), asistido por James Rodríguez, anotó el primer gol. El colombiano controló un balón en medio de la zona defensiva del Liverpool y metió una puñalada con un hermoso pase.



"James Rodríguez abrió sin esfuerzo la defensa del Liverpool para ayudar al Everton, y Richarlison, a iniciar el curso de los eventos que llevaron a una primera victoria en Anfield desde 1999", aseguró el medio Liverpool Echo.



Además, el medio británico aseguró: "El colombiano, de nuevo en el once inicial, estuvo en el terreno de juego poco más de una hora. Su asistencia en el tercer minuto fue uno de los pocos momentos en los que pudo influir en el juego en el tercio de ataque, y gran parte de su mejor trabajo fue ayudar a la defensiva".



Por su parte, diario As afirmó que el James demostró que puede aparecer en las grandes citas y ser clave para que su equipo pudiera gestar la historia con un triunfo histórico.



"James Rodríguez, acostumbrado a romper récords y mitos en su carrera, lo hizo una vez más. El volante colombiano fue esencial para lograr la victoria 0-2 ante Liverpool en Anfield con su brillante asistencia a Richarlison, dejándolo mano a mano con Allison. Los Toffees no ganaban hace 21 años y 5 meses el derbi de Merseyside en condición de visitante", dice la publicación.



