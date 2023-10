James Rodríguez despierta  la admiración de Rafinha: 'Mira el partido con un dron'

James Rodríguez está encontrando su mejor ritmo en el Sao Paulo, con el que tuvo un gran partido el fin de semana. El jugador busca afianzarse en el equipo titular y demostrar todo su talento en el club brasileño.

James Rodríguez brilló en el triunfo del Sao Paulo 3-0 el fin de semana sobre el Gremio de Porto Alegre, en la jornada 28 del Brasileirão 2023. El volante colombiano fue titular y jugó 70 minutos, haciendo un partido destacado, pues puso dos asistencias de gol, además de toda su categoría para distribuir juego a sus compañeros.

Nuevos elogios para James

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Oficina de prensa del Sao Paulo FC.

El defensa brasileño Rafinha, que ya había compartido con el colombiano en el Bayern Múnich, se refirió a James en el programa Boleiragem de SporTV.



“Se sospecha que estoy hablando de él. Estuve tres años con él en el Bayern de Múnich. James juega mucho. Tiene una mano izquierda diferente. Es muy inteligente, mira el partido con un dron. Ve diferente a los demás. No es que sea mi amigo, pero tiene mucha calidad. Es bueno tener a estos muchachos de tu lado. En un partido reñido, tener a un tipo así para lanzar un tiro libre, encontrar un pase, un balón muerto. Él es un jugador muy bueno. Nos ayudará mucho”, dijo el lateral.



Rafinha, además, reveló que James estaba molesto por no haber podido jugar en la final de la Copa de Brasil, pero que asumió la decisión del DT Dorival Junior.



“Estaba muy molesto. Pobre Dorival. Vas allí, intentas volar, pero es complicado. James quería jugar. La gente decía que estaba muy tranquilo. Dije que es un profesional. Respeta a todos, no dice nada. Si tiene algún problema con el entrenador, lo dice. Una final así, ¿quién no quería ser parte de ella?”, agregó.



Otro de sus compañeros, el uruguayo Michel Araújo, también había elogiado al colombiano tras el partido del pasado fin de semana.



“Es muy fácil (jugar con James). Es genial. Dije allí que cuando nos juntamos, tocamos el balón y nos movemos, se abre mucho espacio para otros jugadores. Es un tipo muy inteligente, hoy dio dos asistencias y está creciendo, en ascenso”, declaró.





