James Rodríguez: ella es Keyla Alves, la modelo con la que lo relacionan

James Rodríguez no la pasa bien en Brasil, bueno, en el fútbol de ese país, porque no ha tenido la continuidad, no se ha ganado el puesto de titular en el Sao Paulo y ya el público y los medios de comunicación lo han criticado.

En lo que sí ha sobresalido es en los temas fuera del fútbol. Es una estrella, tiene cantidad de seguidores y fuera de las canchas es un jugador reconocido, más en Brasil, pues fue allí donde se convirtió en la figura del Mundial del 2014 con la Selección Colombia.

¿Nueva novia?

Y fuera del terreno de juego, pues es un ganador. Y más por estos días cuando lo han vinculado con una modelo brasileña. Se dice que el cucuteño estaría sentimentalmente relacionado con una voleibolista y modelo.

Se trata de Keyla Alves, quien estaría al lado del jugador de la Selección Colombia, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. La prensa de Brasil advierte que estarían saliendo. A ella se le ha visto en el estadio luciendo la camiseta con el número ‘55’ del Sao Paulo.

“Los rumores de un romance entre ellos se fortalecieron en diciembre del año pasado, cuando Key fue filmada por un amigo de James, en la casa del jugador. En uno de los videos, la exparticipante de Gran Hermano aparecía atrapando un balón de fútbol en un terreno baldío frente a la propiedad del deportista”, dice Jornal Extra.

Sin embargo, se asegura que Alves ha contestado algunas preguntas de sus seguidores sobre james, lo que confirmaría que tienen una relación.

Le han indagado si le gustaba más el café brasileño o el colombiano, y ella se decidió por el café de Colombia. ¿Una señal?

A Alves se le conoce como Key, tiene 24 años y fácilmente es confundida con su hermana gemela, quien se llama Keyt.

Es influencer y modelo, pero su fama se debe al voleibol, deporte que practica y en el que hace las veces de líbero en la selección de su país y en el equipo Osasco de Brasil.

