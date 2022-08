Pasan los días y las soluciones se alejan cada vez más: James Rodríguez está más cerca de seguir en Catar que de volver a Europa, como anhela, pero en el mercado de fichajes todo puede pasar en el último minuto.

Ahora, según se ha podido saber, la discusión pasa por las condiciones de salida del colombiano, el mejor pagado de la plantilla de Al-Rayyan. Ese factor, lo que 'le cuesta' James al equipo, facilitaría su negociación, aún después del plazo límite de este 31 de agosto, como jugador libre.



En ese panorama, la prensa ha señalado el posible precio que le habría puesto el Al Rayyan como cláusula de salida a James Rodríguez.



De entrada, las matemáticas muestran algo, el club perdería dinero a comparación de lo que pagó por su llegada.



El 'precio de salida' de James

James Rodríguez con Real Madrid Foto: EFE

Según el periodista Felipe Sierra, el '10' no podría salir por menos de 4 millones de euros, según le habría hecho saber Al-Rayyan el agente del futbolista, Jorge Mendes.

🚨 #AlRayyan se niega, por el momento, a dejar ir a James Rodríguez (31) rescindiendo, pues esperan venderlo por al menos 4M€. Hay varios interesados, pero ninguna oferta así 🇨🇴



👀 Jorge Mendes trabaja para que el colombiano quede libre antes del 1 de septiembre ⏳ pic.twitter.com/35pC9KwNZ2 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2022

El tema es que si no hay confirmaciones antes del Primero de septiembre el destino será Doha, el Mundial de local pero desde la tribuna (en el mejor de los casos) y una amargura más para el zurdo, a quien los movimientos sencillamente no le resultan fáciles.



En el fondo de todo, una Selección Colombia que le exige regularidad, competencia, esa que no tiene desde hace meses.

