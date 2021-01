El fuerte 'jalón de orejas' de Ancelotti a los jugadores del Everton

Un doblete de Callum Wilson dio el triunfo al Newcastle United contra el

Everton (0-2), en el que el colombiano James Rodríguez y sus compañeros cayeron en el juego fuerte del rival y se perdieron en el campo.



Esta derrota golpeó fuertemente el ego del técnico Carlo Ancelotti, quien hizo un análisis profundo y les hizo un llamado de atención a sus dirigidos, a quienes les dijo que les falta alma en el terreno de juego.



"Éramos perezosos, lentos y no estábamos concentrados. Les regalamos 12 tiros de esquina, muchos saques de banda. No ganamos duelos, segundos balones y de eso se trata el fútbol de ganar duelos, segundos balones, evitar esquinas, evitar saques de banda. Hoy no estábamos en el campo", reconoció Ancelotti.



El italiano dio en el clavo con la clave de la derrota: "Olvidamos todo lo bueno este sábado en casa, esa fue la razón. No fueron razones tácticas ni físicas. Fue una razón mental. El aspecto psicológico de nuestra actuación. Me sorprende, porque teníamos una buena racha hasta ahora", concluyó.



Para comparar lo que les faltó a sus dirigidos, resaltó el trabajo del Newcastle: "“Mostraron más concentración, más motivación y esas eran las armas que teníamos cuando ganamos los partidos. Espíritu, motivación, concentración y ambición".



