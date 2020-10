Así ha sido primer año de Samuel, el hijo de James Rodríguez

Ha pasado un año del nacimiento de Samuel, el pequeño hijo de James Rodríguez, que quiso una nueva felicidad en su vida y que realizó un plan para que naciera con unos aspectos que quiso el volante colombiano.

Los mensajes a Samuel

La historia de su nacimiento

EL TIEMPO pudo establecer que para tener a Samuel el futbolista cucuteño de 28 años buscó un proceso especializado en un banco de óvulos y que se hizo a través de un vientre de alquiler.



La noticia causó revuelo y han salido a la luz todo tipo de especulaciones. Sin embargo, este diario puede ratificar que Rodríguez quiso que Samuel llegara de esta manera porque no solo le gustan mucho los niños, sino porque siempre soñó con ser papá.

Ha estado acompañado de su pequeño hijo, Samuel. Foto: Instagram

Ya la llegada de Salomé, su pequeña de siete años, le había causado una gran alegría, pero por su separación de Daniela Ospina no la puede tener todo el tiempo, pues para estar con ella debe viajar a Colombia o esperar que ella vaya a España, y los encuentros son por pocos periodos de tiempo.



De ahí su decisión. Y a tomarla le ayudó el ejemplo de su amigo Cristiano Ronaldo. El portugués, hoy en la Juventus de Italia, es padre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos bajo esta modalidad.



Según los medios, Ronaldo siempre quiso ser padre joven y el primero que llegó a su vida fue Cristiano Jr, quien hoy tiene 9 años. El nombre de la mamá no se conoce.



Además están Eva y Mateo, mellizos, nacidos bajo la misma modalidad en La Mesa, California. Se especula que la mamá puede ser la misma de Cristiano Jr, pero esto no pasa de ser un chisme, pues ni siquiera hay un nombre reportado.



Alana Martina, nacida en el 2017, es hija de Ronaldo y su novia, Georgina Rodríguez, quien al parecer es muy cercana al resto de hijos del futbolista.

James Rodríguez y su hijo Samuel Foto: @JamesRodriguez10

De este tema, supo este diario, Rodríguez y Ronaldo hablaron mucho, lo que llevó a que el colombiano tomara la decisión. Con su ejemplo vio la oportunidad de cumplir su sueño.



