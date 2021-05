Ancelotti habla del proyecto del Everton con James, tras Copa América

Carlos Ancelotti habló claro. El técnico del Everton contó a los medios de Liverpool cuál es el proyecto que tiene el conjunto inglés con el colombiano James Rodríguez, que sigue en franca recuperación.



(Le puede interesar: La reflexión del DT del América por los gases en Barranquilla)

james trata de estar en forma y con el objetivo de regresar este fin de semana a la titular del equipo en el juego contra el Sheffield, tras 11 juegos sin estar disponible.



Le puede interesar: (El drama en América vs. Mineiro por los lacrimógenos)



james será clave en el andamiaje de la Selección Colombia en la próxima Copa América, tras ese certamen, Ancelotti advirtió que le darán unos días de descanso para que llegue de la mejor manera para la temporada 2021-2022.



"Estábamos un poco, cómo puedo decir, no contentos por esto, pero creo que la temporada de James fue buena y en el futuro tenemos que trabajar más en la protección de él para cuidarlo más porque el hecho de que no jugara mucho nos afectó seguro y la próxima temporada tenemos que mejorar y prevenir más cosas de este tipo", aseguró el DT.



Y agregó: "Tenemos que hacer un programa específico que estamos haciendo ahora mismo, en el último período, para evitar este tipo de problemas".



El DT sabe que cuando james va a la Selección casi siempre presenta un problema, pero no le impedirá ir.

Es profesional y lo hará bien en la Copa América, de eso no hay duda FACEBOOK

TWITTER



"Tenemos que considerar que empezó muy bien esta temporada y luego empezó a viajar con la selección y perdió un poco su condición, tuvo problemas. Tiene que jugar la Copa América porque es importante para su selección, es importante para su país, así que tiene que jugar y cuidarse a sí mismo. Pero es profesional y lo hará bien en la Copa América, de eso no hay duda", precisó.



El italiano señaló que el tema de la lesión en la pantorrilla es viejo y que tuvieron que trabajar duro para recuperarlo.



"Está muy emocionado de jugar este tipo de competición y este tipo de juego, sabe que la intensidad es muy alta, pero es capaz de manejar esto. La intensidad de la Premier League no es un problema individual de James, tenemos que gestionar la intensidad de la Premier League como equipo", concluyó.



Le puede interesar: (La posición de los futbolistas frente a la situación del país)



DEPORTES