James Rodríguez: Reinaldo Rueda le mandó un nuevo mensaje

James Rodríguez es el tercer goleador histórico de la Selección Colombia, con 23 anotaciones, solo superado por Radamel Falcao García (35) y Arnoldo Iguarán (24). Fue el máximo artillero de Brasil 2014 y pieza clave en la clasificación a los dos últimos mundiales.

Sin embargo, en el último tiempo no ha tenido continuidad en sus equipos y eso ha afectado su presencia en las convocatorias de Carlos Queiroz, primero, y luego de Reinaldo Rueda, que lo iba a tener en cuenta para la Copa América pero que luego lo descartó por temas físicos.



Hoy, James no tiene claro su futuro y las últimas informaciones hablan de una oferta del Basaksehir de Turquía, aunque no hubo acuerdo entre el club y el jugador.



En la conferencia de prensa antes del partido contra Chile, a Rueda le preguntaron sobre la posibilidad de que James vaya a Turquía.



"Es mejor no hablar de supuestos. Lo que todos queremos es que James juegue, ojalá en una liga bien competitiva que lo siga exigiendo, que lo siga haciendo crecer, pero ante todo que juegue. Es lo que él quiere para ser feliz y para hacer que lo podamos recuperar para la Selección", declaró Rueda.



James no juega con la Selección desde el 17 de noviembre del año pasado, en el terrible 6-1 contra Ecuador en Quito que le terminó costando el puesto a Carlos Queiroz, quien, a propósito, este miércoles fue anunciado como nuevo técnico de Egipto.



