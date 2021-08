James: el impacto de un crack refugiado en las redes sociales

Miles de fanáticos siguen pendientes de James Rodríguez, de lo que va a hacer o de lo que va a decir o de lo que va a jugar. Ya no esperan que haga un gol real, si acaso uno virtual, pues sus remates sin guayos solo inflan redes sociales.



Lo ven casi a diario, sonriente y conversador, lanzando noticias sin filtro, celebrando likes como victorias y suscriptores como hinchas. Su vida de futbolista estelar está en suspenso, pero su imagen pública entró en agitada y controvertida actividad.

James tiene el derecho de opinar de muchas cosas, pero él es un futbolista profesional y debe es estar entrenando y tiene que estar concentrado en el partido, en el entrenamiento, en su profesión FACEBOOK

TWITTER

Lo invitamos a leer: (‘Supermán’ López: ¿qué tanto lo perjudica el retiro de Valverde?)



James pasó de ser el jugador secreto, el que casi nunca hablaba, a asumir un rol hiperconectado en su tiempo libre. Su vida personal, sus gustos, sus hobbies y sus opiniones se convirtieron en asunto público.



Sus seguidores ya no solo debaten si se va del Everton, sino cuánto vale su traspaso en ‘Fifa’, uno de los videojuego que James transmite a través Twitch, la plataforma de videos en vivo que se convirtió en su canal de información. Ya no hay periodistas. Su desahogo es directo.



El James de hoy no se calla nada. En medio de sus charlas virtuales, que duran una o dos horas, va soltando datos, noticias reveladoras como si hablara en un entorno privado, y no lo es. Su transmisión del pasado jueves tuvo más de 80 mil reproducciones.



Esa exposición pública, sobre todo ahora que no ha definido su futuro y ni ha podido entrenar por su contacto con un positivo para covid-19, le ha generado muchas críticas.



Gonzalo de Francisco, director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones, opina que hay comportamientos que no son coherentes. “Hay un nivel de distracción que no es positivo o no concuerda. James tiene el derecho de opinar de muchas cosas, pero él es un futbolista profesional y debe estar entrenando y tiene que estar concentrado en los partidos, los entrenamientos, en su profesión. No es que esté mal hecho que opine, pero no parece útil para su profesión”, dice. Agrega que no debería exteriorizar tanto su trabajo como futbolista.





Tal exposición en redes puede estar asociada a un tema comercial. Y es que la suscripción al canal de James en Twitch, que es una plataforma de Amazon, cuesta 1,99 dólares al mes en Latinoamérica y 4,99 en EE. UU. Quien se suscribe obtiene beneficios. Por ejemplo, el viernes James sorteó unos guayos autografiados entre sus suscriptores y además habilitó el chat solo para ellos.





De Francisco analiza: “James es una empresa con capacidad de generar ingresos, y si eso implica estar en redes, es su derecho y parte de su profesión. Yo le diría, ‘hable de algo que le genere ingresos’, pero se mete en un territorio de debate que lo distrae. Transmite una imagen de que no está en lo que debe estar, que está desconcentrado”.



También puede leer: (Miguel Ángel López lamentó el accidente de Alejandro Valverde)

Redes y vacaciones

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Jugar Twitch es un performance que podría hacer sin interacción, pero se ha convertido en una rueda de prensa sin periodistas, rompiendo el pacto de verosimilitud entre las fuentes y los periodistas FACEBOOK

TWITTER

James antes era noticia por su juego o por sus lesiones, pero desde que arrancó sus últimas vacaciones es noticia por su exposición en redes. A finales de mayo viajó a Colombia y el mundo se entero de que lo hizo en un lujoso avión.



Llegaba, supuestamente, a la Selección Colombia, a la que finalmente no fue convocado por Reinaldo Rueda. Ahí hubo un primer cortocircuito. La Federación anunció que él no iba a estar en la Copa América y James no tardó en controvertir esa decisión, asegurando que estaba recuperado de su lesión. Fue cuando empezó a exponer sus opiniones abiertamente. En un en vivo con el futbolista Teófilo Gutiérrez y el exjugador Camilo Zúñiga lanzó puyas.



“Me faltaron al respeto”, dijo. En ese tiempo se dedicó a contar en redes sus movimientos: el cumpleaños de su hija, sus partidos de baloncesto o minifútbol, sus encuentros con famosos como Maluma o Juanes, su viaje a Estados Unidos, etcétera. James hizo de sus vacaciones un asunto público, mientras la Selección disputaba la Copa América. Regresó a Inglaterra con la desdicha de saber que Carlo Ancelotti ya no era su DT y que ahora estaba Rafa Benítez, con quien vivió un tormento en el Real Madrid. Jugó en un par de partidos, en la Florida Cup, como para ponerse en forma, porque allí no será tenido en cuenta.



Mientras tanto, James, el futbolista que poco hablaba, lo hace ahora sin tapujos. Algunos analistas consideran que se está desgastando con tantas apariciones. “Su imagen ha bajado mucho, y con toda esta polémica de la Selección afectó más la parte emotiva que profesional. Los últimos meses han sido solo de malas noticias para él. Lo que ha logrado es que la gente en Colombia ponga en duda su capacidad”, opina Juan Mesa, consultor en Comunicaciones que tiene a cargo firmas como Meca Sport. Su sugerencia es que a James deben limitarle sus apariciones públicas y diseñarle una estrategia comunicativa positiva.



“Mostrar el James que la gente quiso, el del guayo de oro en el Mundial. Yo le quitaría esas comunicaciones, le diría: ‘Usted no puede confundir lo profesional’. Es que ese es el debate, tener una cuenta personal como si no influyera en lo deportivo, y eso no tiene división. En las redes no existe nada personal. James está denotando una depresión y cada vez que habla la embarra más. Reacciona: se ve muy emocional y poco racional, desconcentrado en el foco de su trabajo de futbolista”, opina.



También puede leer: (Alejandro Valverde: dramática caída y retiro en la Vuelta a España 2021)

Polémicas en Twitch

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez y Maluma, en Medellín. Foto: Twitter James Rodríguez

James no se limita. A veces duda, medita, pero siempre responde algo. Si le preguntan en Twitch que si se va del Everton, responde que no se queda donde no lo quieren. Si le preguntan que si vuelve al Real Madrid, dice que allá tampoco lo quieren. Si le consultan por el próximo partido, revela que no lo va a jugar. Si le critican su exposición en Twith, comenta que es su tiempo libre.



Y en cada aparición lanza una noticia.

Como cuando le dijo a la prensa: “No voy con que mientan”. O cuando tuvo que aclarar que no iba al Atlético de Madrid (tras publicar una frase que es lema de los colchoneros). “En la que me metí sin querer queriendo”, dijo. La polémica más reciente fue entre jueves y viernes cuando admitió que no sabía el rival del Everton... Sus frases inocentes pasan a ser resonantes titulares de prensa.



“Pienso que lo tienen que proteger a uno en vez de sacarlo para la guerra, pero ya estoy acostumbrado a todo esto. Solo tenía duda de contra quién jugábamos y ya. La prensa siempre saca todo lo que es malo, todos vieron que era un chat tranquilo. Siempre sacan lo que es malo y lo que ellos quieren que vendan”, dijo James.

“James tiene que hablar es en la cancha, ese es su oficio. En el fútbol hay una palabra clave: la concentración, y su problema es que está desconcentrado, y dentro del proceso comunicativo genera un mensaje confuso que distorsiona su oficio”, opina Ómar Rincón, crítico de culturas mediáticas y profesor de la Universidad de los Andes.



Puede interesarle: (Cabal y Farah son semifinalistas en Cincinnati)

Facebook Twitter Linkedin

Yerry Mina y James Rodríguez Foto: Twitch @Jamesr1222

“Ha demostrado ser excelente celebriti e influencer y por algo es el cuarto jugador con más seguidores en redes sociales (96 millones, detrás de Ronaldo, Messi y Neymar). Jugar Twitch es un performance que podría hacer sin interacción, pero se ha convertido en una rueda de prensa sin periodistas, rompiendo el pacto de verosimilitud entre las fuentes y los medios”, agregó Rincón.



Vendrán días claves para que James defina su futuro, por ahora, el futbolista de la zurda mágica hace sus mejores goles en su tiempo libre, en vivo y sin guayos.

Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET

Más noticias deportivas

- James contraataca tras las críticas por no saber con quién juega Everton

- Vuelta a España 2021: clasificaciones, así van los colombianos