James Rodríguez asegura que no tiene covid-19

Después de las declaraciones del técnico Rafael Benítez sobre la baja de varios jugadores en el Everton por contacto con un positivo de covid-19 entre los que se encontraba James Rodríguez, el colombiano confirmó que se encuentra bien y que no está contagiado.



Estoy bien, no tengo nada grave. Estoy perfecto

"Voy a estar ocho días en casa porque estuve en contacto con un positivo de covid. Las normas acá dicen que estar en casa. Mucho más tiempo para estar acá cerca de ustedes. Estoy bien, no tengo nada grave. Estoy perfecto", dijo el '10' colombiano.

James Rodríguez recibe la marca de Juan Carlos Pereira. Foto: Twitter: @Everton_esp



James ya había asegurado que no sabía qué pasaría con su futuro en una transmisión de Twitch, donde dijo que podría pasar cualquier cosa en este mes.



"He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. No está disponible para mañana, así que no es un problema", dijo el técnico en rueda de prensa.



Everton debutará este sábado en la primera fecha de la Liga inglesa contra el Southampton en Goodison Park, en Liverpool.



DEPORTES



