¡Sígale la pista! El calendario de partidos de James con el Everton

La vida de James Rodríguez con el Everton comenzará rápido. Este lunes fue presentado por el equipo inglés, generando mucha felicidad e ilusión entre los hinchas, y ya este domingo el equipo de Liverpool se estrena en la Premier League contra el Tottenham de Dávinson Sánchez.



En total, en este cierre de año, James tendrá la oportunidad de sumar muchos minutos, porque el Everton tendrá 16 encuentros del torneo local.



Calendario hasta final de año:

Fecha 1 (domingo 13 de septiembre)

Tottenham vs. Everton



Fecha 2 (sábado 19 de septiembre)

Everton vs. West Bromwich



Fecha 3 (sábado 26 de septiembre)

Crystal Palace vs. Everton



Fecha 4 (sábado 3 de octubre)

Everton vs. Brighton



Fecha 5 (sábado 17 de octubre)

Everton vs. Liverpool



Fecha 6 (sábado 24 de octubre)

Southampton vs. Everton



Fecha 7 (sábado 31 de octubre)

Newcastle vs. Everton



Fecha 8 (sábado 11 de noviembre)

Everton vs. Manchester United



Fecha 9 (sábado 21 de noviembre)

Fulham vs. Everton



Fecha 10 (sábado 28 de noviembre)

Everton vs. Leeds



Fecha 11 (sábado 5 de diciembre)

Burnley vs. Everton



Fecha 12 (sábado 12 de diciembre)

Everton vs. Chelsea



Fecha 13 (martes 15 de diciembre)

Leicester vs. Everton



Fecha 14 (sábado 19 de diciembre)

Everton vs. Arsenal



Fecha 15 (sábado 26 de diciembre)

Sheffield vs. Everton



Fecha 16 (lunes 28 de diciembre)

Everton vs. Manchester City



