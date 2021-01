El agridulce balance de James Rodríguez en 2020

El año de James Rodríguez dejó mejor balance que el 2019. En 2020, el volante colombiano se quitó la presión de estar relegado en el Real Madrid, bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, y volvió a sentirse importante cambiando de equipo y de liga: ahora es figura del Everton, de la Premier League de Inglaterra.

El primer semestre de James fue duro: jugó muy poco en el Madrid y estuvo lesionado. Solo jugó un partido de Liga (78 minutos contra Real Sociedad, el 21 de junio), la Supercopa de España contra el Sevilla y tres juegos de Copa del Rey.



Cansado del maltrato de Zidane, James pidió no volver a ser convocado en el remate de la temporada, mientras movía las fichas junto a su agente, Jorge Mendes, para salir del equipo merengue.



Equipos como Atlético de Madrid, Manchester United y Napoli estuvieron interesados, finalmente se decidió por el Everton, por un pequeño detalle: su director técnico.



Con los brazos abiertos lo recibía en Liverpool el italiano Carlo Ancelotti, el entrenador que más paciencia le ha tenido, que lo ha potenciado, y con quien había coincidido en Real Madrid y Bayern Múnich.



Con los ‘toffees’ tuvo un arranque excepcional: jugó 10 partidos en la Premier League, en los que consiguió tres goles y tres asistencias para llevar a Everton al liderato de la Premier.



Sin embargo, el fantasma de las lesiones regresó para atormentarlo y provocar que James no juegue en el último mes del año. Desde el 5 de diciembre no tiene competencia, debido a molestias físicas.



En la Selección Colombia fue parte del mal remate de Eliminatorias, así como de los 4 puntos sumados en las dos primeras jornadas. Además, a James le tocó salir a desmentir rumores sobre supuestos enfrentamientos con compañeros, después de que Ecuador goleara a la Tricolor 6-1 en Quito.



Así, el año de James tuvo más altas que bajas, aunque no cerró como lo esperaba. Ahora se enfoca en un 2021 lleno de éxitos.



