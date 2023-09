Liga de Quito, con un hombre menos durante toda la segunda mitad por la expulsión de Alexander Alvarado, se atrincheró, resistió y ganó la tanda de penaltis, por 4-5, ante São Paulo, para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se medirá a Defensa y Justicia de Argentina.

El conjunto paulista consiguió igualar la eliminatoria en el tiempo reglamentario (1-0), pero se quedó en la orilla en su camino de repetir la final de 2022 por culpa de un fallo desde los once metros de James Rodríguez, héroe y villano esta noche en el Morumbí.



El mediapunta colombiano asistió desde el córner al ecuatoriano Robert Arboleda, que marcó de cabeza en el minuto 77 el único tanto del encuentro para llevar la decisión a la lotería de los penaltis, tras la derrota por 1-2 en Quito.

El mensaje

El cucuteño envió un mensaje a los hinchas del club en el que expresó lo que sentpia en estos momentos.



"Hoy fallé un penalti por una decisión, algo que nunca me había pasado en mi carrera. Asumo la responsabilidad de la eliminación. Me gustaría agradecer al hincha de São Paulo que una vez más llenó a Morumbi y apoyó al equipo", dijo.



Y agregó: "Estoy muy triste, pero seguro de que mi historia en el club apenas empieza y tendremos muchas razones para sonreír juntos".

