James Rodríguez está sin equipo. A hoy esa es la única certeza, tras su intempestiva salida del Olympiacos griego, con varias semanas de contrato por cumplir.

Ya libre en el mercado, James Rodríguez vuelve a aparecer en la carpeta de distintos equipos del mundo. No en vano, como señaló el portal 'Transfermarkt', es el jugador más codiciado de aquellos que no tienen alguna vinculación.



Bajo ese panorama, cobraron eco este domingo las últimas declaraciones de John Textor, el presidente estadounidense del Botafogo brasileño. Esto, pues sus palabras acercan al '10' al conjunto de Río de Janeiro.



'Necesita levantar el teléfono'

Botafogo. Foto: Página oficial de Botafogo

“Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también”, dijo Textor, en rueda de prensa antes de la victoria 2-1 contra Sao Paulo, por el Brasileirao.



“Estos jugadores deben querer ser elegidos, querer estar aquí, deben querer jugar. Él (James) es muy bueno, no sé por qué no le fue bien en el otro club, pero si el gran jugador llega por el precio justo...”, añadió.



“Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante de James. Pero hasta que él no diga que quiere jugar aquí..., ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada”, detalló.



“Puede ser una respuesta que decepcione a los 'fans'. Pero no contrato celebridades. Buscamos buenos jugadores para el equipo, para la reserva y para la base. Si tienes una oportunidad que se ajusta a tu presupuesto y que se puede desarrollar, intentémosla”, concluyó.

Ya hay pasado

El histórico gol de James Rodríguez contra Uruguay. Fue premio Puskas en 2014. Foto: Julian Finney. Getty Images

Botafogo intentó fichar a James Rodríguez el año pasado. El club de Río incluso hizo una oferta por el deportista, en ese momento en Al-Rayyan, de Qatar, pero el colombiano siempre manifestó el deseo de volver al fútbol europeo.



James Rodríguez marcó cinco goles y brindó seis asistencias en 23 partidos con el Olympiacos esta temporada.

