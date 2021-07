James, desafiante, pone en duda su futuro con la Selección Colombia

James Rodríguez arremetió de nuevo contra su posible continuidad en la Selección Colombia. En una serie de videos que publicó la cuenta de Twitter del Everton en español, el '10' colombiano dejó a entrever que tanto en lo personal como en lo futbolístico, su futuro en el equipo que dirige Reinaldo Rueda no es seguro.



La Selección. "No le tengo que demostrar nada a nadie, creo que he hecho las cosas bien. Esperemos a ver qué pasa, se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos que va a pasar en el futuro. Hay que estar bien para que la Selección pueda estar bien también y si me toca estar desde fuera, poderles dar mucho ánimo para que puedan ir a un Mundial. Fuera o dentro, no lo sé. Hay que hacer las cosas bien".



Además, el '10' elogió a Alberto Gamero, técnico de Millonarios.



Enfrentar a Millonarios. "Es una alegría grande enfrentar a un equipo como Millonarios. Grande a nivel internacional, con historia. Vamos a jugar con mucho respeto, no los he visto jugar últimamente. Tienen un técnico que sabe mucho, que ha estado en muchas finales. Intentaremos jugar un partido serio".



